Conmoción en Salta: encontraron muertos a un hombre y sus tres hijas

La familia había sido reportada como desaparecida luego de que el padre perdiera contacto con su pareja. Los escalofriantes detalles de la autopsia.

Un joven de 24 años y sus tres hijas pequeñas fueron encontrados muertos en el norte de Salta tras quedar varados durante un viaje en motocicleta que habían iniciado en la provincia de Formosa.

Encontraron muerto a un reconocido violinista santiagueño en su casa tras denunciar a una mujer

La víctima había salido el viernes al mediodía desde la localidad formoseña de María Cristina rumbo a Alto de la Sierra lugar de residencia de la familia. Su pareja perdió contacto el viernes por la tarde, por lo que enseguida denunció la desaparición.

Las autoridades actuaron de manera inmediata, por lo que activó un rastrillaje policial que debió suspenderse en horas de la noche por la oscuridad y las dificultades geográficas de la región.

Al reanudarse el despliegue en la mañana del sábado, los equipos de rescate se encontraron con la peor noticia: hallaron primero el cuerpo de Pérez junto a su moto en un camino vecinal ubicado a unos 20 kilómetros del paraje Bragado, y posteriormente ubicaron a las tres menores, alrededor de 500 metros.

El Ministerio Público Fiscal salteño informó que las pericias realizadas por el médico legal policial establecieron que los fallecimientos se produjeron por un paro cardiorrespiratorio derivado de una severa deshidratación e insolación .

El fiscal penal de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, encabeza la investigación junto a personal de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para terminar de esclarecer el recorrido y las condiciones en que ocurrió la tragedia.

Ante la fuerte conmoción que ocasionó el hecho, desde el municipio de Santa Victoria Este tomaron la determinación de colaborar con la familia para su último adiós: abonaron los cajones y se pusieron al hombro la triste despedida.

Vecinos, amigos y familiares realizaron una emotiva caravana mientras trasladaban los restos desde el lugar hasta donde serían sepultados: él en Salta, las niñas en Formosa.