15 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Una mujer fue asesinada por su expareja tras visitarlo en una cárcel de máxima seguridad

La víctima tenía 38 años y fue estrangulada por el hombre, quien confesó el crimen y se encontraba preso ya que en junio había intentado matarla a puñaladas.

Por
El hecho ocurrió en la cárcel de El Abra.

El hecho ocurrió en la cárcel de El Abra.

El Deber

Una mujer fue asesinada en una cárcel de máxima seguridad de Bolivia, a la que había ingresado para visitar a su expareja, un hombre que se encontraba preso por un intento de femicidio contra ella en junio y que ahora confesó haberla matado luego de estrangularla.

Pidieron que el perfil genético de Pavón esté en el Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales de Entre Ríos.
Te puede interesar:

Femicidio de Micaela García: la Fiscalía y la querella pidieron perpetua para Néstor Pavón

El suceso ocurrió en la cárcel de El Abra, situada en el municipio de Sacaba, donde la víctima, identificada como Lizbeth Ríos Montaño de 38 años, había ingresado al establecimiento un día antes para ver a Fernando Ruperto de Kotska Coca, de 36. En este marco, los agentes penitenciarios advirtieron que la mujer no se retiraba de la celda, por lo que ingresaron y hallaron el cuerpo.

En tal sentido, el fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, se refirió a los pasos a seguir en el marco de la investigación. "Una vez conocido el hecho, se activaron los protocolos de investigación, entre ellos el reconocimiento y levantamiento legal del cadáver y el procesamiento de la escena", expresó.

Las autoridades ordenaron una investigaci&oacute;n.

Las autoridades ordenaron una investigación.

En tanto, los informes forenses iniciales detallaron que Ríos Montaño falleció por una "asfixia mecánica por estrangulación" y señalaron que la muerte se produjo entre tres y cuatro horas antes del hallazgo del cuerpo. Por su parte, el medio local La Razón consignó que Kotska Coca sufrió heridas cortantes en los brazos y el cuello, debido a un supuesto intento de suicidio tras el hecho.

También el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de Cochabamba, Jesús Silva, informó que el detenido admitió haber estrangulado a su expareja en un arrebato de violencia al enterarse de que ella había iniciado otro vínculo amoroso.

En este marco, el Ministerio Público señaló que el hombre tenía antecedentes por violencia doméstica o familiar y que incluso se encontraba preso por haber herido con un cuchillo a la mujer, quien tenía ocho hijos, lo que casi le provocó la pérdida de la visión.

Femicidio de Micaela García: la Fiscalía y la querella pidieron perpetua para Néstor Pavón

El juicio por el femicidio de Micaela García que tiene como acusado a Néstor Pavón como coautor del asesinato de la joven militante en Gualeguay, junto a Sebastián Wagner -condenado a cadena perpetua-, tuvo una jornada intensa este miércoles: la Fiscalía y la querella pidieron prisión perpetua para el imputado.

Los fiscales Gamal Taleb y Maite Burruchaga, junto a los abogados querellantes José Iparraguirre y Marcelo Boeykens, argumentaron que Pavón no actuó solo como encubridor, sino como coautor material de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género.

A la vez, pidieron que se mantenga la prisión preventiva del imputado y que la Justicia disponga que se incluya su perfil genético en el Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales de Entre Ríos. Mientras, la defensa rechazó enfáticamente el pedido de prisión preventiva y pidió la absolución de Pavón.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Micaela García y Néstor Pavón.

Femicidio de Micaela García: Néstor Pavón negó haber participado del crimen junto a Sebastián Wagner

Denunciaron la filtración de un video de una de las víctimas del triple femicidio.

"No las revictimicen": la mamá de Lara Gutiérrez exigió detener la filtración de videos del triple crimen

El Hospital Regional de Santa Rosa de Calamuchita fue el primero en brindar atención médica a la víctima.

Intento de femicidio en Córdoba: detuvieron a un hombre por rociar con alcohol y prender fuego a su pareja

La humorada de poner a una clienta en el baúl de un auto terminó con una tibia excusa.

Entre Ríos: fuerte repudio tras una publicidad donde ocultaban a una mujer en una bolsa de consorcio

Descarriló una locomotora al oeste de Madrid. 

Nuevo accidente ferroviario en España: descarriló una formación de carga y crece la tensión en las vías

Flávio Bolsonaro permanece en Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro afirmó estar dispuesto a volver a ser candidato en Brasil y justificó su huida a Estados Unidos

Rating Cero

María Salmón es una referente del mundo fitness y participó de la edición del Well Fest 2026.

Quién es María Salmon, la empresaria fitness y creadora de Power Flow que conquistó a un DT argentino

Neymar Jr y Virginia Fonseca cuando anunciaron una colaboración para una marca de maquillaje.

Fiestas sin celulares y rumores de infidelidad: qué pasó entre Neymar y Virginia Fonseca, la ex de Vinícius

Norberto Marcos y Fátima Florez.

Preocupación y hermetismo: internaron en terapia intensiva al exmarido de Fátima Florez

La pareja se conoció en 2015 y contrajo matrimonio en 2017.

La esposa de Dani Alves confirmó que se separó del exfutbolista por su nueva vida como predicador evangélico

Con look formal y una torta especial fue el festejo íntimo de Paulo Dybala y Oriana Sabatini. 

Paulo Dybala celebró su cumpleaños con una romántica cena junto a Oriana Sabatini: el entrañable mensaje que recibió

Epígrafe: Liberen a Willy se estrenó en 1993 y llevó la historia de la orca a millones de espectadores.

Qué fue de la vida de Keiko, la orca que protagonizó "Liberen a Willy"

últimas noticias

El Well Fest es un festival federal enfocado en la salud integral, el bienestar físico y mental, el movimiento, la innovación y el entretenimiento.

El Gobierno santiagueño acompañó el desarrollo de la primera edición del WELL FEST 2026: "Una fiesta federal para sentirse bien"

Hace 3 minutos
María Salmón es una referente del mundo fitness y participó de la edición del Well Fest 2026.

Quién es María Salmon, la empresaria fitness y creadora de Power Flow que conquistó a un DT argentino

Hace 10 minutos
El hecho ocurrió en la cárcel de El Abra.

Una mujer fue asesinada por su expareja tras visitarlo en una cárcel de máxima seguridad

Hace 11 minutos
Jensen Huang, fundador y exCEO de Nvidia.

Afirman que Jensen Huang analiza volver a Nvidia tres días después de renunciar

Hace 12 minutos
Tony Janzen Valverde Victoriano está detenido en Ezeiza.

Triple crimen de Florencio Varela: Pequeño J negó aparecer en el video de torturas y pedirá que se hagan pericias

Hace 51 minutos