Una mujer fue asesinada por su expareja tras visitarlo en una cárcel de máxima seguridad

La víctima tenía 38 años y fue estrangulada por el hombre, quien confesó el crimen y se encontraba preso ya que en junio había intentado matarla a puñaladas.

Una mujer fue asesinada en una cárcel de máxima seguridad de Bolivia , a la que había ingresado para visitar a su expareja, un hombre que se encontraba preso por un intento de femicidio contra ella en junio y que ahora confesó haberla matado luego de estrangularla.

El suceso ocurrió en la cárcel de El Abra, situada en el municipio de Sacaba, donde la víctima, identificada como Lizbeth Ríos Montaño de 38 años, había ingresado al establecimiento un día antes para ver a Fernando Ruperto de Kotska Coca , de 36. En este marco, los agentes penitenciarios advirtieron que la mujer no se retiraba de la celda, por lo que ingresaron y hallaron el cuerpo.

En tal sentido, el fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez , se refirió a los pasos a seguir en el marco de la investigación. "Una vez conocido el hecho, se activaron los protocolos de investigación, entre ellos el reconocimiento y levantamiento legal del cadáver y el procesamiento de la escena" , expresó.

En tanto, los informes forenses iniciales detallaron que Ríos Montaño falleció por una "asfixia mecánica por estrangulación" y señalaron que la muerte se produjo entre tres y cuatro horas antes del hallazgo del cuerpo. Por su parte, el medio local La Razón consignó que Kotska Coca sufrió heridas cortantes en los brazos y el cuello, debido a un supuesto intento de suicidio tras el hecho.

También el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de Cochabamba, Jesús Silva , informó que el detenido admitió haber estrangulado a su expareja en un arrebato de violencia al enterarse de que ella había iniciado otro vínculo amoroso.

En este marco, el Ministerio Público señaló que el hombre tenía antecedentes por violencia doméstica o familiar y que incluso se encontraba preso por haber herido con un cuchillo a la mujer, quien tenía ocho hijos, lo que casi le provocó la pérdida de la visión.

Femicidio de Micaela García: la Fiscalía y la querella pidieron perpetua para Néstor Pavón

El juicio por el femicidio de Micaela García que tiene como acusado a Néstor Pavón como coautor del asesinato de la joven militante en Gualeguay, junto a Sebastián Wagner -condenado a cadena perpetua-, tuvo una jornada intensa este miércoles: la Fiscalía y la querella pidieron prisión perpetua para el imputado.

Los fiscales Gamal Taleb y Maite Burruchaga, junto a los abogados querellantes José Iparraguirre y Marcelo Boeykens, argumentaron que Pavón no actuó solo como encubridor, sino como coautor material de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género.

A la vez, pidieron que se mantenga la prisión preventiva del imputado y que la Justicia disponga que se incluya su perfil genético en el Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales de Entre Ríos. Mientras, la defensa rechazó enfáticamente el pedido de prisión preventiva y pidió la absolución de Pavón.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].