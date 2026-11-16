16 de noviembre de 2026 Inicio
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El Gobierno echó a la titular de dos registros automotores por una defraudación que ascendería a $117 millones

Se trata de Marta Elena Castañón, responsable del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora Nº 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A. La resolución indicó, además, iniciar acciones para recuperar el dinero. Las irregularidades se habrían producido entre julio de 2024 y febrero de 2025.

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Además, se inició una causa en la justicia federal.

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El Gobierno oficializó este lunes la desvinculación de Marta Elena Castañón, titular de dos registros automotores, por una defraudación que ascendería a $117 millones. La medida quedó oficializada por el Ministerio de Justicia en la resolución 551/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde detalla que se iniciarán diversas acciones para recuperar el dinero.

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La mujer era responsable del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora Nº 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A y habría llevado a cabo las irregularidades entre julio de 2024 y febrero de 2025.

El origen de la deuda

Según se desprende del sumario administrativo ordenado en agosto de 2025, las irregularidades comenzaron a detectarse a partir de una serie de informes técnicos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

La investigación determinó que Castañón había icumplido de manera sistemática con su obligación de girar a la administración central los remanentes mensuales de recaudación correspondientes a las liquidaciones salariales. El período auditado abarca desde julio de 2024 hasta el 17 de febrero de 2025, con el siguiente detalle de saldos impagos:

  • Julio de 2024: $10.365.253,33

  • Agosto de 2024: $18.994.258,14

  • Septiembre de 2024: $10.000.000,00

  • Octubre de 2024: $7.539.315,27

  • Noviembre de 2024: $7.349.674,10

  • Diciembre de 2024: $8.459.372,65

  • Enero de 2025: $10.000.000,00

  • 1 al 17 de febrero de 2025: $858.587,17

Si bien el capital original retenido asciende a $73.566.460,66, un informe elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó el monto patrimonial al 15 de septiembre de 2026 a más de $117,2 millones. El monto, incluso, continuará sumando los intereses correspondientes hasta el momento de su efectivo cobro.

Acciones de recupero y causa penal

Además de disponer su apartamiento, la resolución instruye a las áreas competentes del Ministerio de Justicia a iniciar todas las acciones administrativas y judiciales necesarias para recuperar los fondos adeudados.

En paralelo al expediente administrativo, los hechos ya forman parte de una investigación en la Justicia Federal. La causa, caratulada como defraudación (Expediente N° FLP 3431/2025), la tramita el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2, Secretaría Penal N° 6.

Por su parte, la exfuncionaria cuenta con un plazo de 20 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración o de 30 días hábiles para interponer un recurso jerárquico en sede administrativa.

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