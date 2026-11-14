14 de noviembre de 2026 Inicio
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Incendio en Remedios de Escalada: demolerán el local donde se originó la explosión

Lo confirmó este sábado el director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, al detallar que "hay riesgo de derrumbe". Por su parte, tras enfriar el lugar, las pericias determinaron daños estructurales en los edificios afectados.

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La explosión y el posterior incendio ocurrieron en el cruce de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. 

La explosión y el posterior incendio ocurrieron en el cruce de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.  

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, informó este sábado que el local donde se originó la explosión por una fuga de gas en Remedios de Escalada será demolido debido a que "hay riesgo de derrumbe". En una nueva conferencia de prensa, detalló que el fuego ya fue extinguido y el lugar se enfrió por completo. Por su parte, las pericias realizadas determinaron daños estructurales en los edificios afectados.

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"En este momento se enfrió el lugar y luego se iniciaron lo que son las pericias. El incendio ya está extinguido, la Fiscalía dispuso que se hagan peritajes con Policía Científica y con bomberos de la Policía de la provincia, que en este momento son los encargados de los peritajes", señaló en un primer momento Arale.

Luego, el funcionario detalló el accionar sobre la zona afectada, entre las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea: "Obras Particulares del municipio es el encargado de peritar y de auditar todo lo que es las estructuras dañadas; eso ya se realizó, se determinaron las zonas que se determinaron los daños estructurales de cada edificio".

"En este momento ya hay una zona que fue peritada y esa zona va a procederse a la demolición, y hay otra zona que se sigue trabajando las pericias y que todavía no podemos acceder hasta que nos autoricen los peritos. En breve ya van a comenzar una demolición para asegurar porque hay riesgo de derrumbe de esos edificios", agregó sobre el local afectado por las llamas y donde funcionaba una fiambrería.

Ante la consulta por parte de la prensa sobre mayores detalles, Arale explicó que la demolición "serían de las paredes que se ven en ruinas en todos los videos. Hay una parte sobre la calle Beltrán, que es la que todavía siguen trabajando peritos y no se puede tocar".

El drama del dueño del local incendiado en Remedios de Escalada: "Me arruinó"

"Fue una locura, yo no estaba al momento del incendio, pero sí mis empleados. Hay varios heridos. Fue una explosión terrible, no para de salir las llamas. Me destruyó todo el local, me arruinó”, señaló a la prensa el hombre que arribó al lugar de los hechos a los pocos minutos de comenzado el incendio sobre el inmueble.

En este marco, aseguró no saber el trabajo que se estaba haciendo en su vereda. "Eso es algo que tiene que informar MetroGas". En medio de la fuerte conmoción, lamentó: "Fue terrible la explosión, de hecho sigue explotando. El local está tirado abajo, ya no tengo local”.

El hombre es due&ntilde;o del local donde hace cuatro a&ntilde;os se hab&iacute;a una fiambrer&iacute;a: daba trabajo a siete personas.&nbsp;

El hombre es dueño del local donde hace cuatro años se había una fiambrería: daba trabajo a siete personas.

“Hay varios autos quemados, negocios y casas de arriba también. Un desastre hicieron. El fuego tomó todo. Ya pasó una hora y todavía no llegó nadie de MetroGas. Hay dotaciones de bomberos de todos lados y no pueden apagarlo”, concluyó el dueño del comercio en diálogo con A24.

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