Encontraron muerto a un reconocido violinista santiagueño en su casa tras denunciar a una mujer El cuerpo de Manuel Alberto Sánchez, de 73 años, fue encontrado por su hija. Horas antes, el artista había denunciado por lesiones a Dalma Judith Orellana, quien ahora permanece detenida. Por Agregar C5N en









La sospechosa tiene antecedentes y estuvo presa en el mes de septiembre.

La provincia de Santiago del Estero se encuentra conmocionada tras la muerte del reconocido violinista Manuel Alberto Sánchez, de 73 años, en su casa en Termas de Río Hondo. El cuerpo fue hallado por su hija, quien se acercó a la casa y notó que no respondía. Horas antes había denunciado por lesiones y golpes a Dalma Judith Orellana, quien ahora permanece detenida.

Sánchez era reconocido por tocar el violín y la guitarra e integrar un grupo musical en Santiago del Estero. La noche previa su muerte, el hombre había denunciado a una mujer de 33 años identificada como Dalma Judith Orellana.

Según varios medios locales Sánchez ingresó durante la madrugada del sábado al Centro Integral de Salud (CIS) Termas con lesiones en la cara y piernas. Según el relato que brindó a la policía, habría estado tomando bebidas alcohólicas junto a Orellana, señalada como trabajadora sexual.

El músico fue dado de alta durante la mañana del sábado, sin embargo, cuando su hija fue a visitarlo cerca del mediodía descubrió a Sánchez sin signos vitales dentro del domicilio.

La investigación la lleva adelante el fiscal Gustavo Montenegro quien pidió una serie de pericias para poder determinar la causa de muerte y la realización de la autopsia. Hasta el momento se desconoce el motivo del fallecimiento.