16 de noviembre de 2026 Inicio
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ANMAT prohibió las ventas fuera de la provincia a una reconocida droguería bonaerense

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica recibió una denuncia por irregularidades en la operatoria de la empresa, que transportaba medicamentos a otros distritos sin autorización.

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ANMAT sancionó a la empresa por vender medicamentos fuera de la provincia de Buenos Aires.

ANMAT sancionó a la empresa por vender medicamentos fuera de la provincia de Buenos Aires.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de medicamentos, especialidades medicinales y productos médicos fuera de la provincia de Buenos Aires a una reconocida droguería debido a irregularidades en su registro.

Se trata de los medicamentos que contengan monosialogangliósidos (GM1).
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La medida se implementó a través de la Disposición 7338/2026 del organismo, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Se trata de Kinfarma S.A., ubicado en la localidad bonaerense de Villa Adelina, que operaba sin contar con registro ante ANMAT para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos ni productos médicos.

La ANMAT prohibió a una droguería bonaerense vender medicamentos fuera de la Provincia

El caso se originó en una denuncia que llegó al correo oficial del Departamento de Control de Mercado del organismo y que advertía sobre presuntas irregularidades en el depósito de la compañía.

Kinfarma funciona con autorización provincial, pero no tiene registros vigentes ante la ANMAT para enviar sus productos a otras jurisdicciones. Por eso, el organismo también ordenó iniciar un sumario sanitario contra la sociedad y contra quien ejerce su dirección técnica, por presunto incumplimiento de la Ley 16.463 y de la Disposición ANMAT 6052/13, que exigen autorización previa para esa actividad.

En una inspección provincial, se encontraron remitos y facturas que acreditan entregas de medicamentos y productos médicos a empresas de internación domiciliaria y obras sociales, tanto dentro como fuera de la provincia.

Ante esto, se prohibió a la empresa la venta fuera de la provincia de Buenos Aires, una medida que no implica el cierre del depósito, ubicado en el Parque Industrial Ader, ni deja sin efecto su habilitación provincial, por lo que puede seguir operando en territorio bonaerense.

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