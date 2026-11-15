San Cristóbal: un motociclista escapó de un control policial y murió tras chocar contra un colectivo El hombre cruzó con el semáforo en rojo e impactó a una unidad de la línea 129, después de huir de un operativo de tránsito y ser perseguido por unos policías. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en San Cristóbal. Captura de Google Maps - Imagen optimizada con IA

Un motociclista murió en el barrio porteño de San Cristóbal tras chocar contra un colectivo luego de ser perseguido por unos policías por huir de un control vehicular. Las autoridades interrumpieron el tránsito en el lugar, por lo que se registraron retrasos para circular en la zona.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Independencia y Entre Ríos, donde el hombre había evadido un operativo de tránsito y fue perseguido por motos de la Policía de la Ciudad para detenerlo, mientras se encontraba a bordo de una moto negra de 110 cc. En ese momento, cruzó el semáforo en rojo e impactó contra el lateral derecho de un colectivo de la línea 129, por lo que murió en el lugar.

En tal sentido, según consignó TN, el motociclista eludió el control vehicular en el cruce de Almirante Brown y Aristóbulo del Valle. Por este motivo, los policías lo persiguieron por varias calles mediante un operativo que finalizó en San Cristóbal, cuando el motociclista chocó contra el colectivo.

En tanto, los investigadores ahora buscan reconstruir el suceso mediante el análisis de las cámaras de seguridad y con las declaraciones de testigos que presenciaron la huida del control de las autoridades y el impacto contra la unidad de colectivo, por la cual fue interrumpida la circulación de vehículos.

Brutal triple choque entre un camión, un colectivo y un auto: 13 muertos y 15 heridos Un brutal incidente de tránsito dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 15 heridas, luego de que un colectivo chocara contra un camión seguido de un segundo impacto de un auto particular que no pudo esquivar ni frenar a tiempo.

El hecho ocurrió en la llamada Ruta de la Fruta, en la región costera de Valparaíso, en Chile, en la comuna de Santo Domingo. La magnitud del impacto requirió un importante despliegue de los equipos de emergencia. Cerca de 50 bomberos acudieron al sector para efectuar complejas maniobras de extracción y liberar a las personas que quedaron atrapadas entre los restos de las estructuras metálicas. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, César Carreño, explicó que las labores de rescate se extendieron por aproximadamente una hora debido a la severidad de la colisión.