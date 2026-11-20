Tras un cruce televisivo que encendió las alarmas en el estudio, se filtraron detalles sobre las rivalidades y los códigos entre los famosos del certamen.

Luego de protagonizar un fuerte chispazo al aire con Karina Mazzocco en medio de un clima cada vez más caldeado dentro de MasterChef Celebrity , Rocío Robles blanqueó sin filtros qué ocurre detrás de cámaras.

Lejos de esquivar la polémica, la modelo trazó un panorama sincero sobre los distintos vínculos que se tejen entre los participantes y advirtió que aún restan emitirse episodios con momentos muy picantes: " La estoy pasando bien, el grupo está bueno y me divierto. Obviamente siempre está con el que te llevás mejor, con el que tenés una amistad y con el que tenés una relación cordial".

" Soy una mina frontal. Si algo me molesta lo charlo. Nosotros estamos dos semanas adelantados, hay cosas que todavía no vieron", agregó en diálogo con América TV.

Al reconstruir el origen del cortocircuito, la concursante explicó que todo nació a partir de una broma futbolera lanzada en plena grabación mientras circulaba el rumor sobre las clases particulares de repostería de su compañera. Sin embargo, la reacción que recibió del otro lado le cayó pésimo y marcó un límite definitivo en la convivencia diaria del certamen: "Con Karina se armó esto de que toma clases con una pastelera y yo, en chiste, le digo 'jugó Cángele' a Pablo Giralt y Migliore, gente de fútbol que entendió que hablaba de un exjugador. Karina se dio vuelta y me calló, y a mí no me hace callar nadie ".

En esa misma línea, la participante dejó en claro que su fastidio no pasó únicamente por el reto recibido, sino por sentir que Mazzocco eligió descargar su malhumor exclusivamente contra ella pese a que varios integrantes del elenco la estaban chicaneando al mismo tiempo. Con tono firme, cuestionó esa actitud selectiva frente a las cámaras: " Me molestó porque le estaban gritando de todo y me contestó a mí que tengo buena onda ".

Lejos de poner paños fríos a la disputa, la exbailarina redobló la apuesta y desafió directamente a la periodista a mantener la misma postura con figuras de peso dentro del elenco, como Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani, cuando las bromas provienen de ellas. Además, salió al cruce de quienes la tildan de recibir favoritismo en el ciclo de Telefe, recordando el vínculo laboral de su novio con otra señal competidora: "No me gusta cuando te agarran de bol*da por tener buena onda, eso no me gusta. Si nos vamos a reír, nos reímos todos y si me vas a contestar, contestale a todo el mundo, anímate con la Negra y con Lizy también", lanzó tajante.

Para cerrar su descargo televisivo, Rocío Robles apuntó contra la hipocresía de ciertos compañeros que alimentan versiones de supuesto acomodo mientras mantienen amistades estrechas dentro del propio canal, y le envió un mensaje directo a Karina Mazzocco sobre los códigos de convivencia en el estudio: "Me dicen acomodada cuando mi pareja trabaja en Canal 13. Con ese cuentito se hacen los bol*dos y hay varios que tienen gente amiga acá. Yo ya estoy más grande, tengo 33 años y no tengo tanta paciencia. A Karina le digo que la vida sin humor no es vida, hay que tener buen humor y es fundamentalmente recíproco".

Exigen una expulsión en MasterChef

Un fuerte revuelo sacudió las cocinas de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe luego de que Marta Fort protagonizara una abierta infracción al reglamento durante uno de los retos culinarios de la gala. La hija del recordado empresario quedó en el ojo de la tormenta tras desafiar las normativas básicas de la competencia, desatando el fastidio inmediato de Wanda Nara y obligando a los evaluadores del certamen a tomar cartas en el asunto frente a las cámaras.

La influencer habló sobre el participante que se le acercó "con otras intenciones". Telefe

La secuencia que desató el conflicto ocurrió apenas expiró el tiempo habilitado para abastecerse en el supermercado del estudio: al advertir que había olvidado retirar espárragos para su receta, la joven regresó al sector de mercadería fuera de término. Pese a que la conductora le frenó el paso, le advirtió que la maniobra estaba prohibida y hasta cubrió los vegetales para impedir que los tomara, Marta Fort ignoró la orden y se llevó el producto igual, escena que derivó en la rápida aparición de Damián Betular en plena isla.

Apenas el clip comenzó a circular en las plataformas digitales, el episodio generó una ola de indignación entre los televidentes habituales del ciclo gastronómico, quienes reclamaron de manera masiva la descalificación inmediata de la concursante por vulnerar una pauta establecida desde el primer envío. Al mismo tiempo, numerosos usuarios cuestionaron con dureza la tibieza con la que reaccionaron los especialistas culinarios ante un desborde tan evidente dentro del estudio.