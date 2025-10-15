15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Es uno de los crímenes más perturbadores de Nueva York, ocurrió en Central Park y tiene un detalle increíble: cuál fue

Más de 20 años después del macabro homicidio de Michael McMorrow, la vida de Daphne Abdela y Christopher Vásquez permanece envuelta en secretos.

Por
La brutalidad del crimen aceleró las pesquisas policiales. 

La brutalidad del crimen aceleró las pesquisas policiales. 

A más de dos décadas del brutal asesinato de Michael McMorrow, la vida de Daphne Abdela y Christopher Vásquez permanece envuelta en misterio. El asesinato de McMorrow es uno de los crímenes más perturbadores de la historia reciente de Nueva York. La dimensión escalofriante del caso reside no solo en la violencia extrema —más de treinta puñaladas y mutilaciones—, sino en la edad de sus perpetradores: tenían 15 años cuando cometieron el homicidio en la madrugada del 23 de mayo de 1997.

Te puede interesar:

Explosión en una feria de ciencias del colegio Guadalupe de Palermo: cuatro menores heridos

Según reseñó The New York Times, McMorrow, un agente inmobiliario de 44 años muy conocido en su barrio por su vida sencilla y dedicación profesional, había salido esa noche a beber con amigos en Central Park, como era su costumbre. Fue entonces cuando se encontró con la pareja adolescente. Lo que comenzó como un encuentro casual entre desconocidos se transformó en una de las agresiones más cruentas registradas en el emblemático parque neoyorquino.

Cómo fue el crimen de Central Park que involucró a dos niños de 15 años

El cuerpo de la víctima fue descubierto en el lago del parque con heridas fatales en el pecho y la garganta. Las evidencias forenses revelaron que el ataque había sido prolongado e intencional. Los agresores no solo lo apuñalaron repetidamente, sino que también mutilaron el cadáver antes de arrojarlo al agua, lastrándolo con piedras tras destriparlo en un intento por ocultar la identidad de McMorrow.

Los perfiles de los perpetradores no podrían haber sido más contrastantes. Según la revista New York Magazine, Daphne Abdela provenía de la élite del Upper West Side, hija adoptiva de un empresario internacional y una exmodelo. Su infancia transcurrió rodeada de lujos y comodidades, pero la adolescencia trajo consigo conductas disruptivas, conflictos familiares constantes y episodios de abuso de sustancias. Su rebeldía la llevó a ser expulsada de múltiples instituciones educativas por su actitud agresiva y descontrolada.

Christopher Vásquez representaba el polo opuesto. Criado en East Harlem por su madre soltera, se caracterizaba por su introversión y buena conducta, aunque luchaba con problemas de integración social y sufría episodios de agorafobia. Su vida cambió radicalmente al iniciar su relación con Abdela, con quien compartía la afición por el patinaje y, eventualmente, un camino hacia la autodestrucción.

La investigación que los delató

La brutalidad del crimen aceleró las pesquisas policiales. El primer indicio surgió cuando los padres de Abdela reportaron su desaparición, lo que condujo a los investigadores hasta el lujoso edificio familiar. Allí encontraron a los dos adolescentes en circunstancias sospechosas.

“Vimos a dos jóvenes en una bañera. Estaban lavándose entre sí y pensé que querían tener intimidad”, relató el detective Lee Furman en la serie de Netflix. La actitud defensiva de Abdela, quien gritó a los oficiales que se marcharan por no tener nada que hacer allí, levantó más sospechas.

Al retirarse del departamento, un agente notó manchas de sangre en el suelo. Cuando se les preguntó al respecto, Abdela explicó que se había lastimado la cabeza mientras patinaba. “No era tanta sangre como para pensar que algo grave había sucedido”, explicó también Furman en el documental.

El caso tomó un giro definitivo cuando, horas después, una llamada anónima desde el propio domicilio de la joven alertó sobre el cuerpo en el parque. La voz fue identificada como la de Abdela.

asesinato en el central park

El juicio y las condenas

Según el New York Daily News, durante los interrogatorios, Abdela intentó deslindar responsabilidades, señalando a Vásquez como único responsable. Sin embargo, registros posteriores y pruebas forenses –incluyendo la aparición de la billetera de la víctima en casa de Abdela y el cuchillo ensangrentado con ADN en el domicilio de Vásquez– situaron a ambos en la escena y confirmaron su implicación directa. Finalmente, tanto Abdela como Vásquez fueron procesados y acusados de homicidio en primer grado.

Ambos fueron procesados por homicidio en primer grado. Abdela optó por un acuerdo de culpabilidad por homicidio involuntario, lo que le valió una condena de entre tres y 10 años, evitando la cadena perpetua. Vásquez recibió una sentencia equivalente tras un juicio en el que se discutió el grado de participación de cada uno.

La pareja cumplió cerca de seis años de cárcel antes de obtener la libertad bajo palabra. Sin embargo, Abdela reincidió y debió completar los nueve años pactados en su condena original.

Tras cumplir sus penas, ambos optaron por mantener un perfil extremadamente bajo. Se sabe que vivieron un tiempo en Nueva York, pero la información verificable sobre su situación profesional o social actual es prácticamente inexistente.

Abdela apareció brevemente en los medios tras un accidente vial en 2009 y por algunos incidentes relacionados con su libertad condicional. Vásquez, en cambio, ha evitado deliberadamente cualquier atención pública, mostrando un claro deseo de anonimato y distanciamiento total de su pasado criminal.

La combinación de minoría de edad, extrema brutalidad y las marcadas diferencias socioeconómicas entre los agresores conmocionó tanto a la opinión pública local como internacional. El caso alimentó intensos debates sobre la justicia juvenil, los límites de la rehabilitación y el tratamiento mediático de la violencia adolescente.

La docuserie de cinco episodios de Dick Wolf aborda un caso criminal por capítulo, pero el segundo episodio, “Asesinato en Central Park”, ha tenido mayor repercusión entre los espectadores debido al impacto que causó la juventud de los principales sospechosos.

central

Más de dos décadas después, este caso continúa fascinando y perturbando a partes iguales, representando un enigma que desafía las certezas sobre la naturaleza humana y la posibilidad de redención tras actos de extrema violencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Laurta había contratado a Palacio para que lo llevara a Córdoba.

Qué dijo Pablo Laurta sobre Martín Palacio, el remisero que habría asesinado

Defensor de Cuba, enemigo del Apartheid sudafricano y crítico de la Guerra de Vietnam.

El crimen conmocionó al país europeo pero su caso fue cerrado 34 años después: dónde sucedió

Celeste González está detenida por el triple femicidio.

La revelación de una de las detenidas por el triple femicidio en Varela: "Llamaron a la familia mientras la torturaban"

El cuerpo fue hallado en la zona de Valentina Norte Rural.

Neuquén: encontraron un cuerpo envuelto en plástico e investigan si es de una mujer desaparecida hace un mes

Laurta fue detenido en Gualeguaychu, desde buscaba escapar a Uruguay.

La primera declaración de Pablo Laurta tras el doble femicidio: "Todo fue por justicia"

Pablo Laurta se soometió a un riguroso entrenamiento en Salto.

Doble femicidio en Córdoba: revelan que Pablo Laurta practicó durante diez días cómo cruzar el río Uruguay en kayak

Rating Cero

La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity.

Qué es Tatiana: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity

La nueva serie de la plataforma de streaming.
play

Reclutas, la serie de Netflix sobre la estadía en un ejército que pone en jaque a peligrosas tradiciones: de qué se trata

El tráiler nos permite ver a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams,
play

Wonder Man es el primer estreno de Marvel para 2026: ¿se verá un tono distinto de la franquicia?

¿Qué pasó con las cuentas de Twitch?

Nico Occhiato y Nati Jota anunciaron que le suspendieron las cuentas de Luzu TV y Olga

La nueva foto de La Oreja de Van Gogh. 

La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero y la salida de uno de sus fundadores

últimas noticias

play

"Nuestro profesor se escondió", el testimonio de uno de los alumnos que presenció la explosión en Palermo

Hace 18 minutos
Un avión de Aerolíneas sufrió una falla que provocó el desvío de servicios.

Alerta en Aeroparque: se normalizan los vuelos tras un aterrizaje de emergencia

Hace 34 minutos
Bessent, secretario del Tesoro.

Bessent confirmó que el Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos y la ayuda podría alcanzar los u$s40.000 millones

Hace 38 minutos
El dólar oficial, a merced de las mareas ascendentes y descendentes que se generan desde Washington.

Efecto Trump: vuelve a subir el dólar y el blue trepa a $1.465

Hace 56 minutos
Ralf Schumacher apuntó contra Colapinto.

El hermano de Michael Schumacher fue durísimo con Franco Colapinto: "No demostró"

Hace 1 hora