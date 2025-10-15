Macabro hallazgo en Neuquén: encontraron un cuerpo envuelto en plástico e investigan si es de una mujer desaparecida hace un mes Los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición y buscarán determinar si se trata de Azul Semeñenko, la trabajadora desaparecida el pasado 25 de septiembre. Por







El cuerpo fue hallado en la zona de Valentina Norte Rural. Claudio Espinoza

La Policía encontró un cadáver envuelto en plástico en un canal de Neuquén e investigan si se trata de la joven desaparecida el 25 de septiembre llamada Azul Semeñenko. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y le harán las pericias correspondientes.

El cadáver fue encontrado en la vera de un desagüe sobre la calle Trenque Lauquen, casi en el cruce con Pergamino. Ante el estado del cuerpo, se dificultaron las tareas de extracción y, como el cuerpo estaba envuelto en plásticos, se cree que podría haberse tratado de una muerte violenta.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que el cuerpo será trasladado luego de que la Policía Criminalística realice su trabajo. Se espera la intervención del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

Investigan si se trata de Semeñenko quien, según registros de la denuncia, la última vez que se la vio vestía una remera blanca y un pantalón chupín blanco, y se desplazaba en una bicicleta rodada 29 de color flúor. La desaparición fue el 25 de septiembre.

La empleada estatal fue vista por sus compañeras el miércoles 24 entre las 15 y las 15.30, cuando finalizó su día laboral. Luego tenía un cumpleaños y un turno médico, al cual asistió a ambos. Al día siguiente tenía otro médico y no fue, pero tampoco fue al trabajo.