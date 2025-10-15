Pablo Laurta se negó a declarar en Entre Ríos y será trasladado a Córdoba

El detenido se presentó en los Tribunales de Concordia para ser indagado por el crimen del remisero Martín Palacio, pero no respondió las preguntas de la fiscal. En Córdoba avanza la causa por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Pablo Laurta se negó a declarar en la causa por el asesinato del remisero Martín Palacio, investigación que lleva adelante la Justicia de Entre Ríos, y ahora será trasladado a Córdoba para responder por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio.

El uruguayo de 39 años llegó a Concordia este miércoles por la mañana, procedente de Gualeguaychú, en medio de un fuerte operativo de seguridad. Según informó la agencia Noticias Argentinas, ingresó a la Fiscalía cerca de las 9:30 y estuvo reunido con su abogado hasta las 13.

Por recomendación de su defensor oficial, quien habría pedido tener un conocimiento completo del expediente, Laurta se negó a prestar declaración ante la fiscal Daniela Montangie. La jueza de Garantías convocó a una audiencia para decidir su prisión preventiva y ordenar que sea trasladado a la provincia de Córdoba.

Allí, el hombre será indagado por los asesinatos de Giardina y Zamudio. Se espera que la Justicia ordene los análisis médicos y psicológicos previstos por el Código Penal para determinar si comprende la criminalidad de sus actos y, en consecuencia, si es o no imputable.

Qué dijo Pablo Laurta sobre Martín Palacio, el remisero que habría asesinado

Pablo Laurta, detenido por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, fue trasladado este miércoles a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia para ser imputado por el homicidio de Martín Palacio, el remisero cuyo cuerpo desmembrado apareció cerca de Estación Yeruá, en Entre Ríos.

El traslado se produjo en medio de un fuerte operativo de seguridad. Laurta llegó esposado, con casco y chaleco antibalas, y los efectivos de la Guardia Especial Concordia (GEC) lo hicieron ingresar rápidamente al edificio para evitar el contacto con los medios que se agolpaban en la entrada.

"¿Por qué lo mataste?", le preguntaron varios periodistas en referencia a Palacio. En ese contexto, Laurta lanzó una confusa frase: "Tienen que venerarlo, es un mártir", aseguró al micrófono de A24, aunque no quedó claro si se refería al remisero.