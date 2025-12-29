Por qué es clave hacer la VTV antes de irte de vacaciones y qué debés saber

A pocas semanas del comienzo de las vacaciones de verano, las plantas oficiales aconsejan gestionar el trámite con anticipación para viajar de manera más segura.

Con la cercanía de las vacaciones de verano en Argentina, miles de familias comienzan a planificar sus viajes y mantienen al automóvil como el medio de transporte elegido para llegar a los principales destinos turísticos . Frente a este incremento del tránsito en rutas y autopistas, cobra especial relevancia que los conductores verifiquen el estado de toda la documentación obligatoria. Circular con los papeles en regla aporta tranquilidad durante el viaje y resulta clave para evitar multas y demoras en los controles viales.

En este contexto, las plantas oficiales de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de Berazategui, San Francisco Solano, Bernal y Avellaneda refuerzan su compromiso con la seguridad vial. Desde estos centros se promueve la realización del control preventivo antes de iniciar trayectos largos, con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de contar con una certificación técnica que garantice el correcto estado del vehículo para circular por distintas rutas del país.

Cumplir con la VTV en tiempo y forma excede el plano administrativo y se vincula directamente con la prevención de riesgos. Este control permite detectar fallas mecánicas relevantes, inconvenientes en los frenos o problemas eléctricos que suelen pasar desapercibidos en el uso cotidiano. La corrección anticipada de estos desperfectos disminuye de manera considerable las posibilidades de siniestros viales y contribuye a un viaje más seguro para quienes se trasladan y para el resto de los usuarios de la vía pública.

Realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) antes de iniciar un viaje de vacaciones representa, ante todo, una medida esencial de seguridad vial. Durante los trayectos largos, el automóvil enfrenta mayores exigencias por la carga completa, las velocidades sostenidas y, en muchos casos, las altas temperaturas. Contar con un diagnóstico profesional permite confirmar que componentes clave como neumáticos, luces y sistemas de dirección funcionan correctamente frente a cualquier imprevisto en la ruta, resguardando la integridad de todos los ocupantes.

Uno de los aspectos más sensibles que se controlan en las plantas oficiales de Berazategui, Bernal o Avellaneda es el sistema de frenado. En recorridos extensos, la respuesta de los frenos puede marcar la diferencia entre una maniobra controlada y un siniestro grave, sobre todo en zonas de montaña o bajo condiciones climáticas adversas. La VTV certifica un frenado equilibrado y eficaz, reduciendo el riesgo de pérdida de estabilidad o desvíos peligrosos al realizar una detención de emergencia con el vehículo cargado.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Más allá de la seguridad, este trámite constituye un requisito legal obligatorio para circular por rutas y autopistas de todo el país. Durante la temporada de verano, los operativos de control se intensifican en los principales corredores turísticos. Circular sin la verificación vigente implica la posibilidad de multas elevadas y sanciones adicionales, como la retención de la licencia de conducir o del vehículo, situaciones que pueden arruinar cualquier planificación de descanso.

Otro punto clave es la prevención de fallas mecánicas que podrían interrumpir el viaje. Quedar detenido en la banquina por problemas de suspensión o desperfectos en los ejes no solo implica un riesgo para la seguridad, sino también gastos imprevistos en remolques y reparaciones de urgencia, generalmente más costosos que el valor del control técnico. La VTV funciona como una instancia preventiva que brinda la tranquilidad de saber que el automóvil se encuentra en condiciones de afrontar largos recorridos.

vtv inspección.jpg

Asimismo, realizar la verificación con anticipación permite viajar con mayor calma, evitando el estrés asociado a posibles sanciones. El período previo a las vacaciones suele concentrar múltiples tareas de organización, por lo que gestionar el turno en plantas cercanas como San Francisco Solano facilita resolver este trámite a tiempo. Un conductor que circula con el vehículo en regla, tanto en seguridad como en emisiones, adopta una actitud más relajada y responsable durante el viaje.

Por último, la VTV también refleja un compromiso con la seguridad colectiva. Verificar el estado del automóvil no solo protege a quienes viajan en él, sino que también cuida a los demás usuarios de la vía pública. Un vehículo en malas condiciones representa un riesgo para conductores y peatones. Iniciar las vacaciones con la oblea vigente en el parabrisas constituye, en definitiva, el primer paso para que el descanso comience de forma segura y sin contratiempos.