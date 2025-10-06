Confirmaron que será feriado el miércoles 8 de octubre en 2025: a qué se debe

El calendario de feriados nacionales y locales vuelve a ser tema de conversación: se confirmó que el miércoles 8 de octubre de 2025 será jornada no laborable en todo el país. Este nuevo feriado llega en un mes que ya suele tener cierta inestabilidad en la rutina, por lo que muchos comienzan a planificar descansos o escapadas cortas.
Además, genera interrogantes sobre su carácter: si será inamovible, trasladable o con fines turísticos, algo que puede modificar el funcionamiento de servicios y actividades en todo el territorio. La fecha promete ser clave dentro del cronograma de Feriados de 2025.
Se confirmó que quienes trabajan en el Banco Provincia y en la administración pública de San Andrés de Giles tendrán un feriado extra en el mes: el 8 de octubre. El motivo es celebrar un nuevo aniversario fundacional.