6 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Confirmaron que será feriado el miércoles 8 de octubre en 2025: a qué se debe

La noticia despertó curiosidad entre trabajadores, estudiantes y comercios, que buscan saber qué motivo se conmemora en esa fecha.

Por
En octubre habrá varios Feriados entre semana

En octubre habrá varios Feriados entre semana, ideales para descansar

El calendario de feriados nacionales y locales vuelve a ser tema de conversación: se confirmó que el miércoles 8 de octubre de 2025 será jornada no laborable en todo el país. Este nuevo feriado llega en un mes que ya suele tener cierta inestabilidad en la rutina, por lo que muchos comienzan a planificar descansos o escapadas cortas.

El próximo martes será uno de los Feriados de octubre
Te puede interesar:

Decretan feriado para el martes 7 de octubre: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Además, genera interrogantes sobre su carácter: si será inamovible, trasladable o con fines turísticos, algo que puede modificar el funcionamiento de servicios y actividades en todo el territorio. La fecha promete ser clave dentro del cronograma de Feriados de 2025.

Por qué es feriado el miércoles 8 de octubre en 2025 y a quiénes alcanza

Feriado
La decisión generó sorpresa y revuelo en varias jurisdicciones, ya que no estaba incluida en la mayoría de los calendarios laborales oficiales.

La decisión generó sorpresa y revuelo en varias jurisdicciones, ya que no estaba incluida en la mayoría de los calendarios laborales oficiales.

Se confirmó que quienes trabajan en el Banco Provincia y en la administración pública de San Andrés de Giles tendrán un feriado extra en el mes: el 8 de octubre. El motivo es celebrar un nuevo aniversario fundacional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 12 de octubre: Día de la Raza.
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11).

Feriados con fines turísticos

  • 21 de noviembre.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El mes de octubre del 2025 tendrá varios feriados: Conocelos

Confirmado: estos son los feriados que habrá en Buenos Aires durante octubre 2025

Toda la información sobre los Feriados nacionales, y aquellos que sucederán en ciertos puntos del país.

Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 6 de octubre en 2025

La modificación implementada involucró un ajuste técnico en la Ley 27.399.

Confirmado: este feriado de octubre 2025 llegará antes de lo pensado

Octubre consta de varios feriados para aprovechar.

Este feriado clave de octubre 2025 llegará unos días antes por decisión del Gobierno: cuál es el motivo

Los feriados del mes de noviembre tuvieron un cambio reciente

Este feriado cambió de fecha, llegará más temprano y genera un fin de semana largo de cuatro días: cuál es

Se dió información sobre Feriados en los últimos días del mes

Feriado del martes 30 de septiembre: quiénes lo celebran en 2025 y a qué se debe

Rating Cero

Wanda Nara subió foto el fin de semana con un hombre pero no se lo ve bien a Martín Migueles. Ahora ya no se ocultan

Ya no se ocultan más: apareció el video de Wanda Nara a los besos con ¿su nuevo novio?

Las prometedoras Series que ya están disponibles en el extenso catálogo de Netflix
play

Esta serie al estilo western llegó con varias temporadas a Netflix y tiene a todos los usuarios sorprendidos: cuál es

soledad.La actriz creía que E.T. era real y Spielberg decidió mantener viva su ilusión durante el rodaje.

La impresionante transformación de Drew Barrymore, la actriz de E.T: así se ve hoy

Antonela Roccuzzo volvió a compartir uno de sus looks más virales.

​Anto Roccuzzo no dio tregua: el look que se robó las miradas con un short súper corto

Una serie policial que mezcla la cultura navaja en Estados Unidos.
play

El apasionante thriller que se está robando todas las miradas en Netflix: una serie que te va a marcar

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi.

La insólita indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en el tráiler de MasterChef Celebrity

últimas noticias

La oposición rechaza que se reimpriman las boletas.

La oposición rechazó que se reimpriman las boletas tras la renuncia de Espert

Hace 24 minutos
play

La Libertad Avanza presentó ante la Justicia la renuncia de Espert y pidió la reimpresión de boletas

Hace 24 minutos
JP Morgan es el banco que elabora el índice del riesgo país.

JP Morgan deja de informar el riesgo país de Argentina en tiempo real: ahora será diario

Hace 47 minutos
Wanda Nara subió foto el fin de semana con un hombre pero no se lo ve bien a Martín Migueles. Ahora ya no se ocultan

Ya no se ocultan más: apareció el video de Wanda Nara a los besos con ¿su nuevo novio?

Hace 1 hora
Espert renunció a su candidatura y a la presidencia de la comisión de Presupuesto.

Adorni contó cómo fue la renuncia de Espert: "Dio un paso al costado en pos de las ideas"

Hace 1 hora