Decretan feriado para el jueves 9 de octubre en 2025: qué se celebra y a quiénes alcanza El nuevo día de descanso llega en una semana particular, en la que ya había otra jornada no laborable confirmada, lo que podría conformar un fin de semana extra largo.







Conocé más sobre los feriados locales que habrá este mes.

El calendario oficial de 2025 suma una nueva fecha destacada: el jueves 9 de octubre fue decretado día libre, generando expectativa entre trabajadores, estudiantes y comercios. La medida se anunció recientemente y se suma a otros feriados del mes; ya empieza a generar preguntas sobre su origen, alcance y posibles impactos en la actividad económica y social del país.

Esto despierta el interés de quienes buscan aprovechar el descanso o planificar viajes, mientras distintos sectores evalúan cómo reorganizar su funcionamiento durante esos días.

Feriado del jueves 9 de octubre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán -calendario feriados persona

Se confirmó que el 9 de octubre será feriado local para los empleados del Banco Provincia y de la administración pública de Escobar, con motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario fundacional del distrito.

De esta manera, los trabajadores del sector público y bancario del partido bonaerense tendrán un día no laborable adicional durante el mes, en el marco de los festejos por la fecha histórica.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre