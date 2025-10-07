Decretan feriado para el jueves 9 de octubre en 2025: qué se celebra y a quiénes alcanza

El calendario oficial de 2025 suma una nueva fecha destacada: el jueves 9 de octubre fue decretado día libre, generando expectativa entre trabajadores, estudiantes y comercios. La medida se anunció recientemente y se suma a otros feriados del mes; ya empieza a generar preguntas sobre su origen, alcance y posibles impactos en la actividad económica y social del país.
Esto despierta el interés de quienes buscan aprovechar el descanso o planificar viajes, mientras distintos sectores evalúan cómo reorganizar su funcionamiento durante esos días.
Feriado del jueves 9 de octubre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán
-calendario feriados persona
Se confirmó que el 9 de octubre será feriado local para los empleados del Banco Provincia y de la administración pública de Escobar, con motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario fundacional del distrito.
De esta manera, los trabajadores del sector público y bancario del partido bonaerense tendrán un día no laborable adicional durante el mes, en el marco de los festejos por la fecha histórica.