7 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Decretan feriado para el jueves 9 de octubre en 2025: qué se celebra y a quiénes alcanza

El nuevo día de descanso llega en una semana particular, en la que ya había otra jornada no laborable confirmada, lo que podría conformar un fin de semana extra largo.

Por
Conocé más sobre los feriados locales que habrá este mes.

Conocé más sobre los feriados locales que habrá este mes.

El calendario oficial de 2025 suma una nueva fecha destacada: el jueves 9 de octubre fue decretado día libre, generando expectativa entre trabajadores, estudiantes y comercios. La medida se anunció recientemente y se suma a otros feriados del mes; ya empieza a generar preguntas sobre su origen, alcance y posibles impactos en la actividad económica y social del país.

En octubre habrá varios Feriados entre semana, ideales para descansar
Te puede interesar:

Confirmaron que será feriado el miércoles 8 de octubre en 2025: a qué se debe

Esto despierta el interés de quienes buscan aprovechar el descanso o planificar viajes, mientras distintos sectores evalúan cómo reorganizar su funcionamiento durante esos días.

Feriado del jueves 9 de octubre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

-calendario feriados persona

Se confirmó que el 9 de octubre será feriado local para los empleados del Banco Provincia y de la administración pública de Escobar, con motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario fundacional del distrito.

De esta manera, los trabajadores del sector público y bancario del partido bonaerense tendrán un día no laborable adicional durante el mes, en el marco de los festejos por la fecha histórica.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El próximo martes será uno de los Feriados de octubre

Decretan feriado para el martes 7 de octubre: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

El mes de octubre del 2025 tendrá varios feriados: Conocelos

Confirmado: estos son los feriados que habrá en Buenos Aires durante octubre 2025

Toda la información sobre los Feriados nacionales, y aquellos que sucederán en ciertos puntos del país.

Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 6 de octubre en 2025

La modificación implementada involucró un ajuste técnico en la Ley 27.399.

Confirmado: este feriado de octubre 2025 llegará antes de lo pensado

Octubre consta de varios feriados para aprovechar.

Este feriado clave de octubre 2025 llegará unos días antes por decisión del Gobierno: cuál es el motivo

Los feriados del mes de noviembre tuvieron un cambio reciente

Este feriado cambió de fecha, llegará más temprano y genera un fin de semana largo de cuatro días: cuál es

Rating Cero

El look que eligió la actriz para la comodidad de su casa. 

La comodidad de Flor Peña: el look con un conjunto con escote que eligió para su casa

La misteriosa cinta, conocida solo como “película de Marvel sin título”, tenía una fecha reservada para el 23 de julio de 2027.

Marvel planificó una película para 2027 que no tenía título, pero fue cancelada: ¿qué pasó?

La tercera entrega de la serie ‘Monstruo’ de Netflix ahora nos presenta ‘La Historia de Ed Gein’, que explora la vida de unos los criminales más sonados de los últimos años.
play

De qué se trata "Monstruo: la historia de Ed Gein", la serie terrorífica que es tendencia en Netflix

Mara Wilson se alejó de Hollywood para dedicarse a la escritura y la narración.

La impresionante transformación de Mara Wilson, la protagonista de Matilda: así se ve hoy

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías institucionales

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de "garantías institucionales"

La China Suárez y Pampita tenían un buen vínculo para criar a sus hijos.

Quiebre total entre la China Suárez y Pampita: cómo seguirá su familia ensamblada

últimas noticias

Tenía pedido de captura internacional de Interpol.

Atraparon en Ezeiza a un fugitivo nigeriano, acusado de liderar una banda de estafas virtuales

Hace 8 minutos
La actriz, convertida en un referente de la belleza natural, dejó atrás su emblemático rubio y apareció con un corte pelirrojo acompañado de flequillo texturizado.

Pamela Anderson volvió a sorprender a la moda y ahora puesta por el bare fringe: qué es

Hace 16 minutos
Se incendia un edificio en Barracas: hay cinco heridos.

Voraz incendio en un edificio de Barracas: hay cinco personas heridas

Hace 18 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: apareció el video de Pequeño J junto a Lara Gutiérrez

Hace 32 minutos
El look que eligió la actriz para la comodidad de su casa. 

La comodidad de Flor Peña: el look con un conjunto con escote que eligió para su casa

Hace 38 minutos