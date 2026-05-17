La actualización impactará en los montos, escalas y topes de ingresos tras el último dato de inflación informado por el INDEC.

¿Cuánto cobrarán AUH y SUAF de ANSES en junio 2026 con el aumento?.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos montos de las ayudas económicas para el próximo mes tras el último dato de inflación informado por el INDEC: el incremento será del 2,6% y alcanzará a las asignaciones familiares y sociales. ¿ Cuánto cobrarán AUH y SUAF de ANSES en junio 2026 con el aumento?

Qué monto alcanzarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026 con el aumento

La actualización se aplica mediante el esquema de movilidad automática vigente, que ajusta las prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ajustará proporcionalmente los límites de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) para mantener actualizado el encuadramiento de cada beneficiario. El objetivo es adecuar las categorías salariales al nuevo esquema de movilidad y evitar que trabajadores pierdan el acceso al beneficio por el impacto de la inflación.

Cuál será el nuevo monto para las asignaciones familiares de ANSES en junio 2026

Con el incremento confirmado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) alcanzarán un monto bruto de $144.959,44 en junio.

Como ocurre habitualmente:

ANSES acredita el 80% mensual;

el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Además, los titulares continuarán cobrando automáticamente la Tarjeta Alimentar junto con la prestación principal.

Cómo quedan los topes de las asignaciones familiares de ANSES en junio 2026

El organismo también actualizará los valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Con la nueva movilidad:

la asignación por hijo del primer rango de ingresos será de $72.487,93 ;

; también aumentarán las escalas salariales y topes de ingresos familiares.

La medida alcanza a: