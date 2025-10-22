22 de octubre de 2025 Inicio
Está en el sur de Brasil, lo comparan con Suiza y tiene circuitos increíbles: cuál es el pueblo ideal para visitar

Gramado conquista a los viajeros por su arquitectura alpina, sus paisajes de montaña y su ambiente acogedor.

Un rincón brasileño que parece sacado de los Alpes suizos.

Un rincón brasileño que parece sacado de los Alpes suizos.

  • En el sur de Brasil existe un destino rodeado de montañas y arquitectura alpina que muchos comparan con Suiza.
  • Gramado, en el estado de Río Grande del Sur, se destaca por su estilo europeo, su gastronomía artesanal y sus paisajes naturales.
  • Sus atractivos incluyen el Lago Negro, la Rua Torta, el Parque Olivas y su cercanía con Canela y Nova Petrópolis.
  • Es uno de los destinos preferidos por los turistas argentinos que viajan hacia Santa Catarina por su clima templado y su ambiente acogedor.
Cañada de Río Pinto es un lugar donde el silencio, el río y las charlas sin reloj se combinan para ofrecer una experiencia auténtica del norte cordobés.
Viajar a Córdoba: el destino donde uno puede pasar el tiempo sin apuros

En el corazón del sur de Brasil, un destino sorprende por su estilo europeo, su entorno natural y su atmósfera de cuento. Se trata de Gramado, una ciudad que integra sus montañas verdes, con sus calles empedradas y una arquitectura inspirada en los Alpes, lo que le valió el apodo de “la Suiza brasileña”.

Ubicada en la región serrana de Río Grande del Sur, Gramado se convirtió en una parada casi obligada para quienes viajan desde Porto Alegre hacia Santa Catarina. Con un ambiente tranquilo, paisajes imponentes y una propuesta turística centrada en la naturaleza, el arte y la gastronomía, este pueblo atrae a visitantes de todo el mundo durante todo el año.

Más allá de su belleza escénica, el encanto de Gramado se encuentra en su capacidad de ofrecer experiencias para todos los gustos. Estos van desde paseos entre bosques y lagos hasta recorridos gastronómicos y culturales que reflejan su herencia germánica. Cada rincón de la ciudad invita a disfrutar del turismo con calma, rodeado de un entorno que parece salido de una postal europea.

Cómo es el pueblo brasilero ideal para visitar en una recorrida: lo comparan con Suiza

Gramado se destaca por su estética alpina, su clima fresco y sus tradiciones de origen alemán, italiano y portugués. Entre sus principales atractivos se encuentran el Lago Negro, un espejo de agua rodeado de coníferas traídas de la Selva Negra alemana, y la Plaza de las Etnias, donde se celebra la diversidad cultural de la región. También es imperdible la Rua Torta, una calle sinuosa similar a la Lombard Street de San Francisco, ideal para fotos y paseos.

La ciudad ofrece una amplia variedad de actividades para quienes buscan descanso o aventura. Entre las experiencias más recomendadas se incluyen las visitas a las fábricas de chocolate artesanal, como Prawer, pionera desde 1975, los recorridos por el Parque Olivas de Gramado, con vistas panorámicas a los cañones, y los paseos por las calles decoradas durante la temporada navideña, cuando la ciudad se transforma en un escenario de cuento.

A pocos kilómetros se encuentra Canela, su ciudad vecina, donde se puede visitar el Parque do Caracol y su cascada de 131 metros, o subir al Skyglass, una pasarela vidriada suspendida a 360 metros de altura con vistas al valle de Ferradura. También vale la pena acercarse a Nova Petrópolis, famosa por su laberinto floral, y a Bento Gonçalves, corazón de la ruta del vino gaúcho.

Para los fanáticos del espacio, una de las atracciones más curiosas es Space Adventure, la única exposición de la NASA fuera de Estados Unidos, con objetos originales de misiones espaciales.

La ciudad se ubica a unas tres horas de Porto Alegre, capital de Río Grande del Sur. Puede accederse en auto, micro o mediante excursiones organizadas. Muchos turistas argentinos hacen escala en Gramado camino a las playas del sur de Brasil, aprovechando la excelente conexión vial y la infraestructura hotelera de la región.

Cañada de Río Pinto es un lugar donde el silencio, el río y las charlas sin reloj se combinan para ofrecer una experiencia auténtica del norte cordobés.

