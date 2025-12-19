19 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este paseo está en el corazón de Buenos Aires y permite hacer una actividad deportiva particular: cuál es

El nuevo paseo amplía las opciones deportivas en Chacarita. La iniciativa es celebrada como un paso más en la recuperación del espacio público.

Por
Está ubicado sobre la avenida Jorge Newbery

Está ubicado sobre la avenida Jorge Newbery, entre Warnes y Montenegro.

Buenos Aires Ciudad
  • El barrio de Chacarita sumó un nuevo espacio público destinado al deporte y la recreación al aire libre.
  • El predio recuperado incluye una cancha de básquet reglamentaria y el primer skatepark de la Comuna 15.
  • La obra se desarrolló sobre un antiguo obrador del Viaducto San Martín y abarca casi 3.000 m².
  • El proyecto amplía el corredor deportivo de la zona y mejora la seguridad y el uso nocturno del área.

Este paseo en la Comuna 15 de la Ciudad de Buenos Aires se presenta como una nueva alternativa para quienes buscan realizar actividad física en un nuevo entorno urbano. Se trata del Paseo Chacarita de los Colegiales, un espacio que integra deporte, recreación y uso comunitario al aire libre.

Una playa turística alejada de los grandes balnearios de la Costa Atlántica. 
Te puede interesar:

Turismo: la playa alejada de la Costa Atlántica que es un encanto para el verano 2026

La intervención se desarrolló sobre un sector que había tenido un uso técnico e industrial durante las obras del Viaducto San Martín y que luego funcionó como área de acopio de materiales. Con esta iniciativa, el lugar fue recuperado con un nuevo significado, devolviéndolo al barrio con propuestas abiertas a toda la comunidad.

Ubicado sobre la avenida Jorge Newbery, entre Warnes y Montenegro, el paseo se integra al entramado urbano de Chacarita y consolida un corredor deportivo que ya venía creciendo en la zona, aportando infraestructura, iluminación y espacios pensados para distintas disciplinas.

Skate park

Cómo es el Skate Park que se inauguró en Chacarita

El nuevo Paseo Chacarita de los Colegiales ocupa una superficie total de 2.980 metros cuadrados y cuenta con una cancha de básquet con medidas oficiales de 28 por 15 metros. A esto se suma un playón deportivo de 610 m², equipado con un parapelotas perimetral que evita que la pelota salga hacia la avenida y mejora la seguridad durante el juego.

Uno de los puntos destacados del proyecto es la construcción del primer skatepark de la Comuna 15. Con una superficie de 550 m², el espacio fue diseñado especialmente para la iniciación en la práctica del skate, permitiendo que personas de distintas edades puedan acercarse a la disciplina en un entorno adecuado.

Skatepark

La obra también incorporó nuevo mobiliario urbano, bebederos, áreas verdes con paisajismo y riego automático, además de un sistema de alumbrado integral que habilita el uso del predio durante la noche. Estas mejoras buscan optimizar la experiencia de quienes lo visitan y reforzar la seguridad del entorno.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La evaluación tuvo en cuenta variables como la belleza natural, el estado del mar, el entorno, la infraestructura disponible y el tipo de actividades.

Qué playas de Brasil son las mejores para visitar en 2026 según la inteligencia artificial

En Chubut se puede hacer snorkeling y nadar con lobos marinos. 

Escapada de Buenos Aires para el verano 2026: tiene balnearios y se puede hacer snorkel

La localidad ofrece actividades vinculadas al descanso, con propuestas al aire libre y una agenda recreativa de bajo impacto.
play

Turismo en Argentina: la playa conocida pero tranquila que se adueñará de tu corazón en el verano 2026

En Córdoba hay una Reserva Natural con senderos,  zorros, pumas e iguanas.

Turismo en Córdoba: el sitio desconocido con senderos, zorros, pumas e iguanas

Mar del Plata tiene opciones para todos los presupuestos.

Cuánto sale alquilar un departamento 3 ambientes en la Costa para las Fiestas

Con opciones pensadas tanto para familias como para grupos de amigos, cada predio tiene su impronta particular,

Cuáles son los parques con playas que tiene Buenos Aires y fueron furor en el 2025

Rating Cero

Las Series de Netflix que combinan misterio y acción
play

Cuál es la miniserie española que escala entre lo más visto de Netflix y sorprende con su misterio

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a marcar tendencia con una elección vinculada a las fragancias internacionales.

Este es el perfume favorito de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez: cuánto sale

La información se fue conociendo de manera gradual y sumó detalles que alimentaron el interés del público.

¿Nuevo amor que llega desde Francia? Quién sería la nueva pareja de Zaira Nara

Esta serie sueca se estrenó en Netflix en 2023.
play

Está en Netflix y es una comedia de humor negro sobre el duelo

Bajocero, dirigida por Lluís Quílez, presenta una trama directa, oscura y cargada de adrenalina.
play

Está en Netflix y es un perturbador thriller ideal para ver antes de que termine el año

El dúo tenía proyectado presentar en los próximos días su nuevo disco Top of the hills.

Ca7riel y Paco Amoroso cancelaron su gira mundial y la presentación de un nuevo disco

últimas noticias

play
Con el plan de salvataje, Vicentin evitó la quiebra y seguirá trabajando.

Trabajadores de Vicentin celebraron el fallo que homologó el salvataje y agradecieron al Grupo Grassi

Hace 49 minutos
Stefano Di Carlo con Fausto Vera durante la firma de contrato del jugador con River Plate.

River presentó su primer refuerzo: Fausto Vera se suma a las filas de Marcelo Gallardo

Hace 1 hora
Este futbolista consiguió un título histórico con Platense.

Bombazo en el fútbol argentino: la figura que está cerca de irse al exterior

Hace 1 hora
Una revisión científica publicada en la revista Nutrients, concluyó que las personas que consumen entre dos y cinco tazas de café por día presentan un menor riesgo de mortalidad

Qué cantidad de tazas de café debés tomar por día para ayudar a la longevidad

Hace 1 hora
Una playa turística alejada de los grandes balnearios de la Costa Atlántica. 

Turismo: la playa alejada de la Costa Atlántica que es un encanto para el verano 2026

Hace 1 hora