Este paseo está en el corazón de Buenos Aires y permite hacer una actividad deportiva particular: cuál es El nuevo paseo amplía las opciones deportivas en Chacarita. La iniciativa es celebrada como un paso más en la recuperación del espacio público.







Está ubicado sobre la avenida Jorge Newbery, entre Warnes y Montenegro. Buenos Aires Ciudad

El barrio de Chacarita sumó un nuevo espacio público destinado al deporte y la recreación al aire libre.

El predio recuperado incluye una cancha de básquet reglamentaria y el primer skatepark de la Comuna 15.

La obra se desarrolló sobre un antiguo obrador del Viaducto San Martín y abarca casi 3.000 m².

El proyecto amplía el corredor deportivo de la zona y mejora la seguridad y el uso nocturno del área. Este paseo en la Comuna 15 de la Ciudad de Buenos Aires se presenta como una nueva alternativa para quienes buscan realizar actividad física en un nuevo entorno urbano. Se trata del Paseo Chacarita de los Colegiales, un espacio que integra deporte, recreación y uso comunitario al aire libre.

La intervención se desarrolló sobre un sector que había tenido un uso técnico e industrial durante las obras del Viaducto San Martín y que luego funcionó como área de acopio de materiales. Con esta iniciativa, el lugar fue recuperado con un nuevo significado, devolviéndolo al barrio con propuestas abiertas a toda la comunidad.

Ubicado sobre la avenida Jorge Newbery, entre Warnes y Montenegro, el paseo se integra al entramado urbano de Chacarita y consolida un corredor deportivo que ya venía creciendo en la zona, aportando infraestructura, iluminación y espacios pensados para distintas disciplinas.

Skate park Buenos Aires Ciudad Cómo es el Skate Park que se inauguró en Chacarita El nuevo Paseo Chacarita de los Colegiales ocupa una superficie total de 2.980 metros cuadrados y cuenta con una cancha de básquet con medidas oficiales de 28 por 15 metros. A esto se suma un playón deportivo de 610 m², equipado con un parapelotas perimetral que evita que la pelota salga hacia la avenida y mejora la seguridad durante el juego.

Uno de los puntos destacados del proyecto es la construcción del primer skatepark de la Comuna 15. Con una superficie de 550 m², el espacio fue diseñado especialmente para la iniciación en la práctica del skate, permitiendo que personas de distintas edades puedan acercarse a la disciplina en un entorno adecuado.

Skatepark Buenos Aires Ciudad La obra también incorporó nuevo mobiliario urbano, bebederos, áreas verdes con paisajismo y riego automático, además de un sistema de alumbrado integral que habilita el uso del predio durante la noche. Estas mejoras buscan optimizar la experiencia de quienes lo visitan y reforzar la seguridad del entorno.