El McLaren campeón de Fórmula 1 sale de gira por Argentina: fechas y lugares del tour

Una réplica del monoplaza con el que Lando Norris se consagró por primera vez campeón de la máxima categoría del automovilismo fue presentado en Plaza de Mayo: dónde se podrá verlo a partir de este jueves.

El McLaren que brilló en la Fórmula 1

El McLaren que brilló en la Fórmula 1, frente a la Plaza de Mayo.

La locura por el piloto argentino Franco Colapinto reavivó la pasión del país por la Fórmula 1, que terminó la temporada 2025 con la consagración del británico Lando Norris, a bordo de McLaren. Y el monoplaza campeón del mundo llegó al país para poder exhibirse en un renovado furor por la máxima categoría del automovilismo.

Doohan debutó en la Super Fórmula en Japón y chocó con el muro de contención
El fuerte accidente de Jack Doohan tras dejar Alpine en la Fórmula 1: salió en ambulancia

El McLaren MCL39 con el que la escudería británica destronó al tetracampeón Max Verstappen y coronó el primer título de pilotos desde 2008 y la conquista del Campeonato de Constructores en una temporada histórica, llegó a la Argentina y comenzó el showcar frente a Plaza de Mayo, en la Casa Central del Banco Nación, donde inició un tour que lo llevará a recorrer la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata.

En el tour del monoplaza campeón del mundo, los visitantes podrán subirse a simuladores que replican la sensación de manejar un auto de Fórmula 1 y sacarse fotos en espacios ambientados especialmente para fanáticos. La llegada de un monoplaza de McLaren obedece a la furia que generó Colapinto, en el regreso de un piloto argentino a la Máxima, en un país de "fierreros".

mclaren lando norris argentina

Cuándo y dónde se podrá ver el McLaren de Lando Norris en Argentina

  • Shopping DOT: desde el jueves 18 al martes 23 de diciembre.
  • Paseo Aldrey de Mar del Plata: desde el viernes 26 de diciembre al sábado 3 de enero de 2026, acompañando el inicio de la temporada de verano en la Costa Argentina.

Estos puntos estratégicos permiten combinar la experiencia con actividades típicas de la temporada, como las compras navideñas en Buenos Aires o el verano en “La Feliz”.

