El McLaren campeón de Fórmula 1 sale de gira por Argentina: fechas y lugares del tour Una réplica del monoplaza con el que Lando Norris se consagró por primera vez campeón de la máxima categoría del automovilismo fue presentado en Plaza de Mayo: dónde se podrá verlo a partir de este jueves.







El McLaren que brilló en la Fórmula 1, frente a la Plaza de Mayo.

La locura por el piloto argentino Franco Colapinto reavivó la pasión del país por la Fórmula 1, que terminó la temporada 2025 con la consagración del británico Lando Norris, a bordo de McLaren. Y el monoplaza campeón del mundo llegó al país para poder exhibirse en un renovado furor por la máxima categoría del automovilismo.

El McLaren MCL39 con el que la escudería británica destronó al tetracampeón Max Verstappen y coronó el primer título de pilotos desde 2008 y la conquista del Campeonato de Constructores en una temporada histórica, llegó a la Argentina y comenzó el showcar frente a Plaza de Mayo, en la Casa Central del Banco Nación, donde inició un tour que lo llevará a recorrer la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata.

En el tour del monoplaza campeón del mundo, los visitantes podrán subirse a simuladores que replican la sensación de manejar un auto de Fórmula 1 y sacarse fotos en espacios ambientados especialmente para fanáticos. La llegada de un monoplaza de McLaren obedece a la furia que generó Colapinto, en el regreso de un piloto argentino a la Máxima, en un país de "fierreros".