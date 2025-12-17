Está a pocas horas de Buenos Aires y te vuelve loco con su paisaje serrano

La localidad se encuentra cerca de Bahía Blanca y ofrece opciones de trekking y senderismo. Tiene el cerro más alto de la provincia, con 1.239 metros.

La escapada de Buenos Aires para disfrutar un paraíso natural en el verano.

A unos 600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , hay localidades con opciones de trekking en grandes espacios verdes y con vistas panorámicas de paisajes serranos encantadores.

Sierra de la Ventana es el destino predilecto en Buenos Aires para quienes buscan combinar senderismo, aventura e historia geológica. Es uno de los tantos puntos turísticos que tiene la provincia con propuestas de actividades para disfrutar en familia o con amigos durante cualquier estación del año.

El Sistema de Ventania tiene un origen geológico muy antiguo, con sierras formadas hace aproximadamente 250 millones de años . En el Parque Provincial Ernesto Tornquist hay tres senderos para conocer paisajes únicos que ofrece este entorno natural. La propuesta se complementa con pintorescos pueblos turísticos que mantienen su tranquilidad como Villa de la Ventana.

La comarca es ideal para el ecoturismo, ofreciendo actividades como caminatas, cabalgatas, mountain bike, avistaje de aves y pesca deportiva.

Se encuentra en el partido de Tornquist , al suroeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 560 km de la Ciudad de Buenos Aires y cerca de Bahía Blanca.

La zona es conocida por ser el hogar del Sistema de Ventania, una de las formaciones serranas más antiguas de Argentina. Incluye varias localidades pintorescas como Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Saldungaray y Tornquist.

Qué hacer en Sierra de la Ventana

El sistema orográfico de Ventania es un tesoro natural, ideal para el senderismo y la aventura. El Parque Provincial Tornquist es uno de los sitios naturales más recomendados para quienes visitan el lugar.

Allí se encuentra el Cerro Ventana, que le da el nombre al sistema debido a su famoso hueco en la cima que simula una “ventana”. El ascenso al Cerro y a otros puntos dentro del Parque Provincial solo puede hacerse con guías oficiales y es necesario inscribirse y pagar la entrada en el Centro de Informes del Parque.

Cueva Florencio, en Sierra de la Ventana Cueva Florencio, en Sierra de la Ventana Sierra de la Ventana

También hay un recorrido más accesible que conduce a una cascada y permite refrescarse en piletones naturales de hasta cuatro metros de profundidad. Por último, se pueden conocer La Garganta del Diablo y la Cueva del Toro, que son senderos de menor exigencia física.

Además, el parque protege un ecosistema único con flora y fauna endémicas. Es un área de gran interés para el avistaje de aves y la observación de especies locales.

Con 1239 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de toda la provincia de Buenos Aires y otro gran objetivo para los amantes del trekking es el Cerro Tres Picos, donde además se puede acampar y pasar la noche.

La localidad también cuenta con varios balnearios y recreos a orillas de arroyos de montaña, como el Balneario Parque Norte y Los Angelitos, perfectos para refrescarse y hacer picnic en verano.

Cómo llegar a Sierra de la Ventana

Turismo en Buenos Aires Villa Ventana Un lugar cerca de la capital porteña para realizar turismo y descansar cerca de las sierras Facebook: Villa Ventana

Varias empresas de transporte de pasajeros cubren la ruta desde la Terminal de Retiro en CABA hasta Sierra de la Ventana o Tornquist. El viaje directo dura aproximadamente entre 8 y 10 horas, dependiendo de la empresa, el horario y las paradas intermedias.

Sin embargo, la opción más rápida es en auto con una duración estimada de 7 horas y 40 minutos, dependiendo del tráfico para recorrer 563 kilómetros hasta el lugar.

Lo más directo es tomar la Ruta Nacional 3 (RN3) y seguir en dirección a Las Flores, Azul, y Olavarría. A la altura de Tres Arroyos o Coronel Dorrego, se debe tomar la conexión con la Ruta Provincial 72 o la Ruta Provincial 76, que son las que finalmente te llevan a la comarca de Sierra de la Ventana.