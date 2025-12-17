17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Está a pocas horas de Buenos Aires y te vuelve loco con su paisaje serrano

La localidad se encuentra cerca de Bahía Blanca y ofrece opciones de trekking y senderismo. Tiene el cerro más alto de la provincia, con 1.239 metros.

Por
La escapada de Buenos Aires para disfrutar un paraíso natural en el verano.

La escapada de Buenos Aires para disfrutar un paraíso natural en el verano.

  • Sierra de la Ventana está en el partido de Tornquist, al suroeste de Buenos Aires, a unos 560 km de CABA.
  • La región es parte del Sistema de Ventania, una formación serrana de 250 millones de años.
  • El Cerro Ventana es el emblema y se accede con guía obligatorio en el Parque Tornquist.
  • El Cerro Tres Picos (1239 m s. n. m.) es el más alto de toda la provincia de Buenos Aires.

A unos 600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, hay localidades con opciones de trekking en grandes espacios verdes y con vistas panorámicas de paisajes serranos encantadores.

Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Sierra de la Ventana es el destino predilecto en Buenos Aires para quienes buscan combinar senderismo, aventura e historia geológica. Es uno de los tantos puntos turísticos que tiene la provincia con propuestas de actividades para disfrutar en familia o con amigos durante cualquier estación del año.

El Sistema de Ventania tiene un origen geológico muy antiguo, con sierras formadas hace aproximadamente 250 millones de años. En el Parque Provincial Ernesto Tornquist hay tres senderos para conocer paisajes únicos que ofrece este entorno natural. La propuesta se complementa con pintorescos pueblos turísticos que mantienen su tranquilidad como Villa de la Ventana.

La comarca es ideal para el ecoturismo, ofreciendo actividades como caminatas, cabalgatas, mountain bike, avistaje de aves y pesca deportiva.

Dónde queda Sierra de la Ventana

Sierra de la Ventana
Este destino cautiva con su encanto natural inigualable.

Este destino cautiva con su encanto natural inigualable.

Se encuentra en el partido de Tornquist, al suroeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 560 km de la Ciudad de Buenos Aires y cerca de Bahía Blanca.

La zona es conocida por ser el hogar del Sistema de Ventania, una de las formaciones serranas más antiguas de Argentina. Incluye varias localidades pintorescas como Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Saldungaray y Tornquist.

Qué hacer en Sierra de la Ventana

El sistema orográfico de Ventania es un tesoro natural, ideal para el senderismo y la aventura. El Parque Provincial Tornquist es uno de los sitios naturales más recomendados para quienes visitan el lugar.

Allí se encuentra el Cerro Ventana, que le da el nombre al sistema debido a su famoso hueco en la cima que simula una “ventana”. El ascenso al Cerro y a otros puntos dentro del Parque Provincial solo puede hacerse con guías oficiales y es necesario inscribirse y pagar la entrada en el Centro de Informes del Parque.

Cueva Florencio, en Sierra de la Ventana
Cueva Florencio, en Sierra de la Ventana

Cueva Florencio, en Sierra de la Ventana

También hay un recorrido más accesible que conduce a una cascada y permite refrescarse en piletones naturales de hasta cuatro metros de profundidad. Por último, se pueden conocer La Garganta del Diablo y la Cueva del Toro, que son senderos de menor exigencia física.

Además, el parque protege un ecosistema único con flora y fauna endémicas. Es un área de gran interés para el avistaje de aves y la observación de especies locales.

Con 1239 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de toda la provincia de Buenos Aires y otro gran objetivo para los amantes del trekking es el Cerro Tres Picos, donde además se puede acampar y pasar la noche.

La localidad también cuenta con varios balnearios y recreos a orillas de arroyos de montaña, como el Balneario Parque Norte y Los Angelitos, perfectos para refrescarse y hacer picnic en verano.

Cómo llegar a Sierra de la Ventana

Turismo en Buenos Aires Villa Ventana
Un lugar cerca de la capital porteña para realizar turismo y descansar cerca de las sierras

Un lugar cerca de la capital porteña para realizar turismo y descansar cerca de las sierras

Varias empresas de transporte de pasajeros cubren la ruta desde la Terminal de Retiro en CABA hasta Sierra de la Ventana o Tornquist. El viaje directo dura aproximadamente entre 8 y 10 horas, dependiendo de la empresa, el horario y las paradas intermedias.

Sin embargo, la opción más rápida es en auto con una duración estimada de 7 horas y 40 minutos, dependiendo del tráfico para recorrer 563 kilómetros hasta el lugar.

Lo más directo es tomar la Ruta Nacional 3 (RN3) y seguir en dirección a Las Flores, Azul, y Olavarría. A la altura de Tres Arroyos o Coronel Dorrego, se debe tomar la conexión con la Ruta Provincial 72 o la Ruta Provincial 76, que son las que finalmente te llevan a la comarca de Sierra de la Ventana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este cerro es uno de los lugares turísticos imperdibles de Córdoba.

Turismo en Córdoba: el cerro que tenés que conocer si te gusta hacer trekking

Este edificio combina elegancia con historia.

Esta confitería es histórica de Buenos Aires y tuvo su gran reapertura en 2025: dónde se encuentra y por qué se destaca

Costa Acuática: toboganes, piletas y juegos para todas las edades.

Turismo a la Costa: el parque acuático para ir con toda la familia en el verano 2026

Gastronomía, historia y paisajes rurales definen las actividades del pueblo.

Tiene pulperías, está cerca de Buenos Aires y se perfila como una gran opción para recorrer en el verano 2026

Ideal para instalarse varios días y explorar los alrededores sin apuro. 

Esta playa al norte de Brasil es un destino desconocido para los argentinos y tiene un paisaje ideal: cuál es

Esta opción es ideal para tener como base para recorrer la costa de la Patagonia.

Turismo en Argentina: el destino del sur con un famoso balneario para vacacionar en 2026

Rating Cero

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

La serie histórica de Netflix basada en hechos reales.
play

Está en Netflix, es una miniserie de 4 capítulos basada en hechos reales y te va a encantar

Cecilia Roth caracterizara a Moria Casán en la nueva biopic de Netflix.

La impresionante transformación de Cecilia Roth para interpretar a Moria Casán

Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos, aseguran desde el entorno de la banda.

Los Rolling Stones cancelaron su gira 2026 por los problemas de salud de Keith Richards

La actriz apuntó contra la producción del canal que hizo el video de fin de año.

"Somos dos extras...": Sabrina Rojas explotó contra la producción de su canal

últimas noticias

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans. 

"Hacen lo que se les cantan las pelotas": Mayans cruzó a Bullrich en el debate de la reforma laboral

Hace 4 minutos
El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

Hace 10 minutos
La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. 

Esto es lo que le puede pasar a tus pulmones si tomás cerveza todos los días

Hace 19 minutos
La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

Hace 25 minutos
Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.

Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Hace 45 minutos