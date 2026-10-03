Este joven cantó Gangnam Style completo en español y se volvió viral: como fue El creador de contenido surcoreano sorprendió en redes sociales con una particular interpretación de uno de los grandes éxitos de la música internacional. Por Agregar C5N en









El joven surcoreano sorprendió en redes sociales con una particular versión en español de Gangnam Style.

Quién es el joven que sorprendió a sus seguidores en redes.

Cómo fue la particular interpretación que compartió.

El video que acumuló miles de reacciones.

La historia detrás del éxito musical que volvió a ser protagonista. Este joven cantó Gangnam Style completo en español y se volvió viral: un creador de contenido surcoreano sorprendió a sus seguidores al adaptar a nuestro idioma la letra del histórico éxito de PSY. El video acumuló miles de reacciones en redes sociales.

Sang Won Kim, conocido como @holayosoysang en Instagram y @yosoysangg en TikTok, se volvió tendencia después de publicar una particular versión en español de la canción que PSY lanzó en 2012 y que se convirtió en uno de los mayores fenómenos musicales de la década.

El creador, que además comparte contenido para aprender coreano básico, decidió llevar la letra del famoso tema al castellano y cantarla frente a cámara. La propuesta llamó rápidamente la atención de los usuarios, especialmente de quienes durante años bailaron y cantaron el hit sin saber exactamente qué decía. En la plataforma de Meta, el video superó los 1.500 me gusta, mientras que en la app de videos alcanzó más de 500.000 likes y 10.000 comentarios.

Así fue el canto viral del joven coreano sobre Gangnam Style en español Won Kim realizó una adaptación que mantiene la estructura y el sentido general de la canción original, pero trasladando sus versos al castellano para que puedan ser cantados. A lo largo del video aparecen en pantalla fragmentos de la letra traducida mientras el joven interpreta la canción frente a la cámara.

La propuesta permite entender qué hay detrás de algunas de las frases que durante años fueron repetidas por millones de personas alrededor del mundo. Entre otras líneas, la versión en español comienza con la famosa frase "Oppa es Gangnam Style" y continúa con las descripciones de una mujer y un hombre que aparecen en la canción. El propio creador se mostró sorprendido por el resultado y aseguró durante la grabación: "Es genuinamente el mejor video que he hecho en mi vida".

Gangnam Style, el fenómeno que volvió a las redes La canción de PSY, cuyo nombre real es Park Jae-sang, fue lanzada en julio de 2012 y rápidamente trascendió las fronteras de Corea del Sur. Su particular coreografía, conocida como el "baile del caballo", se convirtió en uno de los elementos más reconocibles del tema y fue replicada en distintos países. La adaptación comienza describiendo a una mujer que durante el día tiene una personalidad cálida y sabe disfrutar de una taza de café, mientras que por la noche muestra otra faceta. Luego, el cantante se presenta como un hombre que también parece tranquilo durante el día, pero que sabe divertirse y soltarse cuando llega el momento. @el10tv ASÍ SONARÍA “GANGNAM STYLE” SI FUERA EN ESPAÑOL @holayosoysang compartió un video en el que canta cómo sería la famosa canción de PSY adaptada al español. La ocurrencia rápidamente se volvió viral en redes y generó todo tipo de reacciones. La versión mantiene la melodía original, pero con una letra completamente en español. ¿Te imaginabas que “Gangnam Style” podía sonar así? #GangnamStyle #PSY #Viral #Música #RedesSociales sonido original - El 10 Tv