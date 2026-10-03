3 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Este joven cantó Gangnam Style completo en español y se volvió viral: como fue

El creador de contenido surcoreano sorprendió en redes sociales con una particular interpretación de uno de los grandes éxitos de la música internacional.

Por
El joven surcoreano sorprendió en redes sociales con una particular versión en español de Gangnam Style.

El joven surcoreano sorprendió en redes sociales con una particular versión en español de Gangnam Style.

  • Quién es el joven que sorprendió a sus seguidores en redes.
  • Cómo fue la particular interpretación que compartió.
  • El video que acumuló miles de reacciones.
  • La historia detrás del éxito musical que volvió a ser protagonista.

Este joven cantó Gangnam Style completo en español y se volvió viral: un creador de contenido surcoreano sorprendió a sus seguidores al adaptar a nuestro idioma la letra del histórico éxito de PSY. El video acumuló miles de reacciones en redes sociales.

La mujer que se hizo viral por bailar en una parada de colectivo en Córdoba.
Te puede interesar:

Bailó en una parada de colectivo de Córdoba y se volvió viral: su historia

Sang Won Kim, conocido como @holayosoysang en Instagram y @yosoysangg en TikTok, se volvió tendencia después de publicar una particular versión en español de la canción que PSY lanzó en 2012 y que se convirtió en uno de los mayores fenómenos musicales de la década.

El creador, que además comparte contenido para aprender coreano básico, decidió llevar la letra del famoso tema al castellano y cantarla frente a cámara. La propuesta llamó rápidamente la atención de los usuarios, especialmente de quienes durante años bailaron y cantaron el hit sin saber exactamente qué decía. En la plataforma de Meta, el video superó los 1.500 me gusta, mientras que en la app de videos alcanzó más de 500.000 likes y 10.000 comentarios.

Así fue el canto viral del joven coreano sobre Gangnam Style en español

Won Kim realizó una adaptación que mantiene la estructura y el sentido general de la canción original, pero trasladando sus versos al castellano para que puedan ser cantados. A lo largo del video aparecen en pantalla fragmentos de la letra traducida mientras el joven interpreta la canción frente a la cámara.

La propuesta permite entender qué hay detrás de algunas de las frases que durante años fueron repetidas por millones de personas alrededor del mundo. Entre otras líneas, la versión en español comienza con la famosa frase "Oppa es Gangnam Style" y continúa con las descripciones de una mujer y un hombre que aparecen en la canción. El propio creador se mostró sorprendido por el resultado y aseguró durante la grabación: "Es genuinamente el mejor video que he hecho en mi vida".

Gangnam Style, el fenómeno que volvió a las redes

La canción de PSY, cuyo nombre real es Park Jae-sang, fue lanzada en julio de 2012 y rápidamente trascendió las fronteras de Corea del Sur. Su particular coreografía, conocida como el "baile del caballo", se convirtió en uno de los elementos más reconocibles del tema y fue replicada en distintos países.

La adaptación comienza describiendo a una mujer que durante el día tiene una personalidad cálida y sabe disfrutar de una taza de café, mientras que por la noche muestra otra faceta. Luego, el cantante se presenta como un hombre que también parece tranquilo durante el día, pero que sabe divertirse y soltarse cuando llega el momento.

@el10tv

ASÍ SONARÍA “GANGNAM STYLE” SI FUERA EN ESPAÑOL @holayosoysang compartió un video en el que canta cómo sería la famosa canción de PSY adaptada al español. La ocurrencia rápidamente se volvió viral en redes y generó todo tipo de reacciones. La versión mantiene la melodía original, pero con una letra completamente en español. ¿Te imaginabas que “Gangnam Style” podía sonar así? #GangnamStyle #PSY #Viral #Música #RedesSociales

sonido original - El 10 Tv

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hincha de Racing y una indicación viral a Gaston Lodico.

"Pateá cerrado": la indicación viral de un hincha de Racing a Lodico antes del gol olímpico a Boca

Así fue el accidente viral durante un partido de fútbol en Tailandia.
play

Pasó por encima de un jugador en plena entrada en calor y se volvió viral: el sorprendente video

La receta viral combina tarta, milanesa napolitana y puré de papas en una contundente propuesta. 

Debate en redes: combinó una tarta con las milanesas con puré y su receta se volvió viral

Una nena cordobesa le hizo un pedido muy especial al Ratón Pérez y la sorpresa que encontró al despertarse conmovió a miles de personas.

Esta nena le hizo un pedido al Ratón Pérez y lo que recibió se volvió viral: qué fue

Un hombre trabaja en un cementerio y comenzó a vivir experiencias paranormales. 

Ruidos, olores y sombras: la aterradora experiencia de un trabajador de cementerio que se volvió viral

Así fue la entrevista que se volvió viral por un particular momento.

Estaba siendo entrevistada pero desapareció ante la vista de todos y fue viral: ¿qué pasó?

Rating Cero

La conductora mostró los tramos más complejos del camino, anegados por la acumulación de agua.

Pampita caminó otra vez a Luján: lluvia, protección para los pies y una profunda reflexión sobre la fe

Ya está en casa, informó Luis Ventura en sus redes.

El emotivo mensaje de Luis Ventura tras el alta de su hijo Antoñito: "Ya está en casa"

Según reveló la propia influencer, un familiar deberá hacer quimioterapia.

Camilota reveló que un familiar atraviesa un duro problema de salud: "Una noticia que jamás hubiese querido dar"

Qué fue de la vida de Tom Felton, el actor que interpretó a Draco Malfoy en Harry Potter.

Qué fue de la vida de Tom Felton, el actor que se hizo famoso con Draco Malfoy

Meryl Streep protagonizó algunos de los personajes más recordados de la historia del cine.

Cuáles fueron los cinco papeles con los que Meryl Streep dejó sin palabras a todo Hollywood

Conocé cómo es la cocina de Thiago Almada.

Moderna y con una isla de mármol: así es la cocina de Thiago Almada en Argentina

últimas noticias

La conductora mostró los tramos más complejos del camino, anegados por la acumulación de agua.

Pampita caminó otra vez a Luján: lluvia, protección para los pies y una profunda reflexión sobre la fe

Hace 11 minutos
Malvinas Argentinas fue sede del 5° Encuentro de Secretarios de Obras Públicas y Planificación Urbana.

Leonardo Nardini reclamó fortalecer la obra pública: "Los municipios son los que transforman la vida de la gente"

Hace 25 minutos
Ya está en casa, informó Luis Ventura en sus redes.

El emotivo mensaje de Luis Ventura tras el alta de su hijo Antoñito: "Ya está en casa"

Hace 42 minutos
Una anciana de 102 años falleció y al menos 90 personas tuvieron que ser rescatadas de emergencia.

Tragedia en España: las inundaciones dejan un muerto y decenas de inundados

Hace 57 minutos
Colidio, figura en el Vasco da Gama, es reconocido hincha de River.

La bronca de Facundo Colidio por no poder jugar contra Boca: "Es ilógico"

Hace 1 hora