El nuevo mate artesanal que es tendencia: permite que la yerba dure más Un emprendedor de Misiones ideó una propuesta distinta para preparar la infusión clásica y captó la atención de miles de usuarios en internet. Por Agregar C5N en









El recipiente artesanal ideado en El Soberbio separa la yerba de los yuyos y modifica el recorrido del agua.

Aunque tomar mate constituye una de las tradiciones más difíciles de modificar en la cultura argentina, de vez en cuando surgen creaciones ingeniosas que proponen optimizar la experiencia sin alterar su espíritu. Desde la localidad misionera de El Soberbio, un emprendedor local diseñó un recipiente que rápidamente captó la atención de los fanáticos de la infusión nacional: se trata del mate yuyero, una pieza artesanal dividida en dos sectores que permite combinar yerba con hierbas aromáticas por separado y extiende la intensidad del sabor durante toda la ronda.

Detrás de esta novedad se encuentra Jorge Martinelli, un experimentado artesano con más de una década de trayectoria en la fabricación de mates que decidió darle una vuelta de tuerca al formato clásico. El secreto de su creación radica en un sistema interno de doble cavidad interconectada que evita verter el agua directamente sobre la yerba, logrando así que el líquido fluya de manera gradual y retrase el temido momento en que la infusión se lava, manteniendo intactas sus propiedades cebada tras cebada.

Para alcanzar la versión definitiva que hoy furor en internet, el creador misionero atravesó un extenso proceso de prueba y error en su taller, fabricando cerca de cien prototipos iniciales y obsequiando la mitad a distintos usuarios para recolectar sugerencias reales. Con el correr de los meses y tras ajustar varios detalles de ingeniería artesanal, el salto masivo llegó gracias a un video publicado en redes sociales que superó los dos millones de visualizaciones y disparó pedidos desde toda la Argentina y el extranjero.

El impacto del producto fue tal que tuvo su presentación oficial en Matear 2026, la reconocida exposición dedicada al universo yerbatero celebrada los días 17 y 18 de octubre en La Rural de Buenos Aires. Asimismo, Martinelli confirmó que su invento ya trascendió las fronteras nacionales tras despachar ejemplares hacia mercados como Paraguay, Chile, Bolivia y España, consolidando el interés internacional por esta variante renovada de la infusión criolla.

Actualmente, estas piezas se ofrecen al público a través de Mates Martinelli, el taller del fabricante ubicado en Misiones, con alternativas confeccionadas en madera o calabaza y detalles terminados en cuero o alpaca. Quienes deseen adquirirlo pueden consultar los distintos diseños mediante su cuenta de Instagram @mates._martinelli, donde en noviembre de 2026 se informó un valor de referencia cercano a los $20.000 por unidad, sujeto a las terminaciones elegidas y al costo de envío.

Cómo es el nuevo mate para que la yerba dure más A diferencia de cualquier modelo convencional, la estructura del mate yuyero ideado por Jorge Martinelli cuenta con dos compartimentos independientes pero unidos por un conducto interno. El espacio principal está reservado exclusivamente para colocar la yerba tradicional, mientras que la cavidad secundaria funciona como depósito para sumar distintas hierbas naturales como menta, peperina, poleo o burrito sin mezclarlas en seco. La clave del funcionamiento reside en modificar por completo la mecánica habitual al momento de cebar: en vez de arrojar el agua caliente directamente sobre la montaña de yerba, el chorro se vierte dentro del hueco pequeño donde reposan los yuyos. Desde ese sector, el líquido absorbe los aromas vegetales y atraviesa una abertura interna hacia la cámara contigua, humedeciendo la yerba de forma pareja y suave desde abajo hacia arriba. Gracias a este circuito hidráulico sencillo pero efectivo, se impide que el impacto directo del agua desgaste prematuramente la superficie de la yerba en cada cebada. De este modo, cada matero puede personalizar a gusto la combinación de fragancias e intensidades de su infusión diaria, logrando una cebada mucho más pareja, aromática y duradera sin resignar la esencia del ritual argentino.