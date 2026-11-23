Emocionante: esta joven argentina tiene hipoacusia, recibió audífonos para escuchar por primera vez y se volvió viral La joven se emocionó al descubrir sonidos que antes no podía escuchar y vivió un momento muy especial al estrenar sus audífonos. Por Agregar C5N en









Esta joven argentina tiene hipoacusia, recibió audífonos para escuchar por primera vez y se volvió viral. Redes sociales

Una joven argentina con hipoacusia recibió audífonos y descubrió nuevos sonidos.

Su reacción al escuchar una canción de Los Beatles quedó registrada en un video.

Una pregunta espontánea sobre los ruidos de su propio cuerpo se destacó entre las imágenes.

La publicación superó las 150 mil visualizaciones y generó cientos de mensajes emotivos. Escuchar una canción, reconocer una voz o percibir el ruido del viento son experiencias habituales para muchas personas, pero pueden convertirse en momentos inolvidables para quienes comienzan a recuperar la audición. Eso fue lo que le ocurrió a una joven argentina con hipoacusia, cuya reacción quedó registrada en un video que emocionó a miles de usuarios en redes sociales. La grabación mostró su sorpresa al descubrir sonidos que hasta entonces no podía percibir de la misma manera.

La protagonista recibió audífonos y pudo experimentar por primera vez distintas sensaciones auditivas. Uno de los momentos más especiales llegó cuando escuchó una canción de Los Beatles y no pudo contener las lágrimas. La música fue uno de los primeros grandes descubrimientos de esta nueva etapa, en una experiencia que compartió a través de sus redes sociales y que rápidamente llegó a una gran cantidad de personas.

[SOCIEDAD] "¿Mi rulo hace ruido?": es hipoacúsica, le pusieron audífonos y se largó a llorar cuando escuchó a los "Beatles" por primera vez. https://t.co/udTblcxTBc — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 16, 2026 El video fue difundido por ElCanciller.com y superó las 150 mil visualizaciones en X. Entre los sonidos que comenzó a reconocer también estuvieron el canto de los pájaros, el viento entre las hojas, las voces de sus seres queridos y hasta sus propios pasos. Cada uno de esos pequeños detalles se transformó en un motivo de asombro y alegría para la joven.

Así fue la reacción viral de la joven que escuchó por primera vez Uno de los detalles que más conmovió a quienes vieron la grabación fue una pregunta espontánea de la protagonista: "¿Mi rulo hace ruido?". La frase acompañó la publicación y despertó numerosos comentarios, ya que reflejó su curiosidad por descubrir sonidos que para otras personas forman parte de la rutina. Su reacción permitió mostrar cómo situaciones tan simples pueden adquirir un significado completamente distinto.

La música también ocupó un lugar especial entre las respuestas de los usuarios. Varios identificaron la canción que sonaba de fondo como "Here Comes the Sun", de Los Beatles, mientras que otros aprovecharon el momento para contar sus propias experiencias con los audífonos.

Así fue la reacción de la joven que pudo escuchar por primera vez. Redes sociales "Por fin escucho todo y es muy precioso", expresó la joven en la publicación que compartió en Instagram. Sus palabras resumieron la emoción de comenzar a percibir el mundo de otra manera y dieron lugar a cientos de mensajes de cariño y acompañamiento. Así, una experiencia personal terminó convirtiéndose en un relato que llegó a miles de personas y recordó el valor que pueden tener esos pequeños sonidos que muchas veces pasan inadvertidos.