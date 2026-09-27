27 de septiembre de 2026 Inicio
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"Pateá cerrado": la indicación viral de un hincha de Racing a Lodico antes del gol olímpico a Boca

Se trata de un simpatizante que le sugirió cómo ejecutar el tiro de esquina al mediocampista de la Academia, antes de que convierta por los cuartos de final de la Copa Argentina.

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El hincha de Racing y una indicación viral a Gaston Lodico.

El hincha de Racing y una indicación viral a Gaston Lodico.

Captura de TyC Sports
Así fue el accidente viral durante un partido de fútbol en Tailandia.
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Se jugaba el minuto 18 del partido, cuando Lodico pateó un tiro de esquina y convirtió el primer gol de Racing en el partido. Previamente un hincha de la Academia le sugirió de qué manera debía ejecutar mientras se encontraba en la tribuna a su lado. "Pateá cerrado", expresó el simpatizante.

Gast&oacute;n Lodico y un golazo para Racing contra Boca.

Gastón Lodico y un golazo para Racing contra Boca.

En tanto, el jugador de 28 años concretó su primer tanto en el equipo de Avellaneda después de su llegada al club en agosto, proveniente de Instituto de Córdoba. El tanto generó varias interacciones en las redes sociales por el gol y la indicación del hincha.

El mediocampista arribó a Racing luego de que la Academia pagara u$s2 millones por el 100% del pase del futbolista surgido en Lanús y firmara su contrato hasta diciembre de 2029.

La indicación viral del hincha de Racing antes del gol olímpico de Gastón Lodico

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