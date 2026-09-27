"Pateá cerrado": la indicación viral de un hincha de Racing a Lodico antes del gol olímpico a Boca Se trata de un simpatizante que le sugirió cómo ejecutar el tiro de esquina al mediocampista de la Academia, antes de que convierta por los cuartos de final de la Copa Argentina. Por Agregar C5N en









El hincha de Racing y una indicación viral a Gaston Lodico. Captura de TyC Sports

Un hincha de Racing se viralizó en las redes sociales debido a una indicación que realizó al futbolista Gastón Lodico, quien anotó un gol olímpico en la derrota 3-2 contra Boca en el estadio Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Se jugaba el minuto 18 del partido, cuando Lodico pateó un tiro de esquina y convirtió el primer gol de Racing en el partido. Previamente un hincha de la Academia le sugirió de qué manera debía ejecutar mientras se encontraba en la tribuna a su lado. "Pateá cerrado", expresó el simpatizante.

Gastón Lodico y un golazo para Racing contra Boca. X (@Copa_Argentina) En tanto, el jugador de 28 años concretó su primer tanto en el equipo de Avellaneda después de su llegada al club en agosto, proveniente de Instituto de Córdoba. El tanto generó varias interacciones en las redes sociales por el gol y la indicación del hincha.

El mediocampista arribó a Racing luego de que la Academia pagara u$s2 millones por el 100% del pase del futbolista surgido en Lanús y firmara su contrato hasta diciembre de 2029.