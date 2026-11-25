En su último posteo en Instagram, la creadora de contenido compartió un breve video para contar la noticia a sus seguidores. "Si estás viendo este video, significa que estoy muerta", expresó.

La influencer Christie Miller murió a los 60 años después de cuatro años de lucha contra el cáncer de mama. La creadora de contenido compartió un último video pregrabado donde anunció su propio fallecimiento y una gran reflexión para sus seguidores. "Si estás viendo este video, significa que estoy muerta", expresó.

Miller recibió su diagnóstico de cáncer HER2 positivo en estadio 4 en el 2022 y a partir de ese momento comenzó a compartir su evolución con sus seguidores en su cuenta de Instagram @iamchristiemiller. En junio 2025, su esposo Mark falleció por un cáncer de páncreas, compartieron 36 años de casados.

En el video que compartió, saludó a sus seguidores y sentenció: “Si estás viendo este video, significa que estoy muerta". Con una sonrisa continuó: "Lo que también significa que me he reunido..." con Mark, su esposo. En ese momento utilizó el clip para mostrar varias imágenes de ambos con la canción "Reunited", de Peaches & Herb musicalizando el momento.

"Así es. He cruzado el velo . Estoy sentada con mi amorcito, Mikey, mi papá y todos mis seres queridos , sintiendo una dicha absoluta, sin arrepentirme de cómo jugué el juego de la vida y de cómo gané", añadió.

En esa línea reflexionó sobre el significado de la muerte y el duelo en la vida de las personas. "Ahora bien, el Dr. Seuss tiene una frase que creo que en realidad está equivocada. Dice así: 'No estés triste porque terminó; alégrate porque sucedió'. Así que, si me extrañas, por favor, ponte triste" .

"Es normal estar triste. Pero también alégrate de que hayamos podido pasar tiempo juntos. Ya fuera que fuéramos amigos en persona, que nos conociéramos por casualidad o que nos conociéramos desde siempre", continuó.

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Por último contó que pasó "muchísimos años viviendo en la parte más alta de la escala de conciencia de David Hawkins, ¿y qué hay en la cima? Amor. Paz. Gratitud. Alegría. Y no me permito alejarme de esos estados". La escala o mapa de la conciencia de David Hawkins asocia emociones, actitudes y visiones del mundo con distintos niveles energéticos, creada por el psiquiatra americano en el libro El poder contra la fuerza (1995).

"Sí, puedes sentir alegría y aun así estar de duelo. Puedes estar en paz sabiendo que te estás muriendo. Todo está bien. Se trata de elegir qué emoción queremos sentir en ese momento", cerró.