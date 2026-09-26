Ruidos, olores y sombras: la aterradora experiencia de un trabajador de cementerio que se volvió viral

Un empleado de cementerio denunció en redes sociales que una supuesta presencia maligna que lo persigue en el trabajo, desatando una serie de fenómenos paranormales y ruidos extraños que ahora acosan a su familia dentro de su vivienda.

El usuario de TikTok identificado como Nate (@bearddudee) compartió la perturbadora experiencia que atraviesa desde hace un tiempo por trabajar en un cementerio . A través de sus publicaciones, el trabajador explicó u na supuesta entidad o alma en pena se le enganchó durante sus labores cotidianas , comenzó a seguirlo a todos los lugares a los que se desplaza, incluyendo la casa que comparte con su esposa.

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Los primeros indicios anómalos se manifestaron directamente en su lugar de trabajo con el movimiento involuntario de objetos como herramientas de trabajo y puertas. En una de sus grabaciones, Nate mostró el instante exacto en que una puerta pesada se cerraba por sí sola, aclarando que anteriormente ya le había ocurrido lo mismo sin poder registrarlo, y enseñó a la cámara que detrás del marco únicamente se encontraba un neumático viejo y ningún individuo escondido.

Con el transcurso de los días, empezó a vivir experiencias paranormales en su propia casa . Nate logró captar el momento en que varios utensilios se caían solos en la cocina, comentando con alivio que al menos no se trataba de un cuchillo mientras recogía los objetos del suelo.

De forma paralela, en los archivos de audio de sus videos se comenzaron a percibir susurros constantes de fondo . Según detalló, la presencia llegó a confundir a la pareja, ya que su esposa asegura haber visto la silueta de Nate cuando él no se encuentra en el lugar, y él presenció manifestaciones similares de la entidad imitando la figura de su mujer.

El acoso en la vivienda incluye además sonidos de rasguños y fuertes golpes. En uno de los clips, el empleado manifestó haber escuchado con total claridad cómo alguien golpeaba con los nudillos la puerta de su casa en dos oportunidades consecutivas, expresando sentirse perseguido en todo momento .

A pesar de los sucesos domésticos, las manifestaciones de mayor intensidad continúan registrándose en las instalaciones del cementerio. Durante una de sus mañanas de apertura, el trabajador relató que al ingresar percibió un olor insoportable a huevo podrido y podredumbre, tan denso que le provocó ardor en la nariz y en los ojos.

Imagen ilustrativa del Cementerio de la Recoleta.

En uno de los últimos videos, contó que vio una cabeza y los hombros de una figura asomándose desde el área del garaje de su lugar de trabajo, en medio de la oscuridad, mientras escuchaba nuevamente los susurros a su alrededor. Al salir a comprobar si efectivamente se trataba de una persona, no pudo dar con ella, ni siquiera escuchar sus pasos por la graba.

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Por el momento las actividades continúan, sin embargo, no se comprobó si esta activdad paranormal es real o es una broma viral de internet. A pesar de esto, varios usuarios comentaron el video preocupados por lo que contaba: "El olor a azufre suele estar asociado a los demonios, ahora bien, él dice que se mueve y se intensifica, eso es muy preocupante, renunciaría y me mandaría a hacer un exorcismo".

En otro comentario se puede leer lo siguiente "mi papá trabaja en ocasiones limpiando los cementerios y dice que siempre pide permiso cuando va a caminar o limpiar sobre una tumba y hasta ahorita todo bien". Sin embargo algunos otros le advierten que tiene que tomar cartas en el asunto: "Ya perdió porque le tiene miedo así que lo va acosar y no parara hasta llevárselo, debe pedir ayuda urgente. Sé de una persona le pasó lo mismo. Si no pide ayuda esto se pondrá peor".