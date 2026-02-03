Este feriado corta la primera semana de febrero 2026 de forma inesperada: qué se celebra La jornada se enmarca en conmemoraciones muy arraigadas en ciertas ciudades argentinas, por lo que muchos trabajadores disfrutarán de un descanso adicional. Por + Seguir en







Se dieron a conocer los Feriados en el segundo mes del año

En esta ocasión, el feriado del miércoles 4 de febrero impacta solo en dos localidades específicas, no en todo el país.

Interrumpe la rutina laboral y escolar durante la primera semana de febrero, lo cual es un alivio para sus ciudadanos.

El 4 de febrero se celebra la fundación de Lincoln. También se conmemora el aniversario fundacional de Mar del Sur.

Las ciudades suelen organizar actos y eventos culturales por la fecha y se suspende la actividad en bancos y servicios públicos. La primera semana de febrero de 2026 nos trae un respiro inesperado para muchos argentinos gracias a un feriado que interrumpirá la rutina laboral y escolar en distintos puntos del país. Aunque no se trata de uno de los Feriados nacionales, la fecha impactará en la actividad de varias localidades y despertó el interés de quienes planifican escapadas o descansos cortos en plena temporada de verano.

Este tipo de feriados locales suele pasar desapercibido a nivel general, pero para las comunidades donde se celebra implica jornadas especiales con eventos culturales, celebraciones religiosas y actividades que atraen tanto a vecinos como a turistas. Además, representan un impulso para el movimiento turístico y gastronómico de cada región.

Por qué es feriado el 4 de febrero y quiénes lo pueden disfrutar feriado-2024-argentinajpg El miércoles 4 de febrero se celebran aniversarios fundacionales en distintas ciudades, entre ellas Lincoln y Mar del Sur, partido de General Alvarado.

En estas comunidades, la jornada suele estar acompañada por actos oficiales y propuestas culturales, por lo que es importante verificar si el feriado rige según el lugar de residencia o trabajo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre