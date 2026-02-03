- En esta ocasión, el feriado del miércoles 4 de febrero impacta solo en dos localidades específicas, no en todo el país.
La primera semana de febrero de 2026 nos trae un respiro inesperado para muchos argentinos gracias a un feriado que interrumpirá la rutina laboral y escolar en distintos puntos del país. Aunque no se trata de uno de los Feriados nacionales, la fecha impactará en la actividad de varias localidades y despertó el interés de quienes planifican escapadas o descansos cortos en plena temporada de verano.