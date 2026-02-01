Confirman un nuevo feriado para este martes 3 de febrero en 2026: a quien alcanza El comienzo del segundo mes anual concentra varias fechas no nacionales que pueden alterar la rutina según la ciudad. Por + Seguir en







En 2026, los feriados nacionales se dividen en inamovibles, trasladables y con fines turísticos. Confirman un nuevo feriado para este martes 3 de febrero de 2026: el segundo mes del año arranca con una sorpresa en el calendario. Se trata de un asueto local que modificará la rutina laboral y escolar en algunas ciudades del país, ¿a quiénes alcanza?

Si bien no se trata de un día libre nacional, la fecha impactará de lleno en determinados municipios y puede generar un descanso inesperado en la primera semana del mes.

Estos feriados poco difundidos suelen pasar desapercibidos, pero para quienes viven o trabajan en las zonas alcanzadas representan una oportunidad para reorganizar agendas, extender el fin de semana o disfrutar de actividades comunitarias.

Por qué es feriado el 3 de febrero y quiénes lo pueden disfrutar El feriado del 3 de febrero responde a una conmemoración local: el aniversario fundacional del partido de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Como ocurre cada año, la fecha se establece como asueto administrativo y, en muchos casos, también alcanza a escuelas, bancos y dependencias públicas.

Durante la jornada suelen realizarse actos oficiales, celebraciones barriales y propuestas culturales abiertas a la comunidad, lo que le da a la ciudad un ritmo distinto al habitual.

El descanso aplica principalmente para quienes residen o trabajan en el distrito de San Miguel. En el sector público, la actividad suele suspenderse casi por completo, mientras que en el ámbito privado queda a criterio de cada empleador. En otras localidades cercanas, la jornada se desarrolla con normalidad, lo que vuelve clave revisar el calendario municipal para evitar confusiones, especialmente en el ámbito escolar y bancario. Partido de San Miguel Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural Feriados con fines turísticos en 2026 Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos