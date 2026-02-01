1 de febrero de 2026 Inicio
Confirman un nuevo feriado para este martes 3 de febrero en 2026: a quien alcanza

El comienzo del segundo mes anual concentra varias fechas no nacionales que pueden alterar la rutina según la ciudad.

Estos días permiten aprovechar descansos más largos y planificar escapadas

Estos días permiten aprovechar descansos más largos y planificar escapadas, viajes cortos o actividades recreativas fuera de la rutina habitual.

  • Febrero comienza con feriados locales poco conocidos que pueden modificar la rutina laboral y escolar según cada municipio.
  • Algunos asuetos responden a fiestas patronales y otros a aniversarios fundacionales, por lo que su alcance depende del lugar de residencia o trabajo.
  • Estos feriados pueden generar mini descansos inesperados y favorecer escapadas cortas o cambios en la agenda semanal.
  • En 2026, los feriados nacionales se dividen en inamovibles, trasladables y con fines turísticos.

Confirman un nuevo feriado para este martes 3 de febrero de 2026: el segundo mes del año arranca con una sorpresa en el calendario. Se trata de un asueto local que modificará la rutina laboral y escolar en algunas ciudades del país, ¿a quiénes alcanza?

Para este 2026 se espera casi un fin de semana largo por mes, luego del decreto de hoy del Gobierno nacional para formalizar la incorporación de tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos.
¿Feriados o días no laborables? Cómo se considera Carnaval en el fin de semana largo de febrero 2026

Si bien no se trata de un día libre nacional, la fecha impactará de lleno en determinados municipios y puede generar un descanso inesperado en la primera semana del mes.

Estos feriados poco difundidos suelen pasar desapercibidos, pero para quienes viven o trabajan en las zonas alcanzadas representan una oportunidad para reorganizar agendas, extender el fin de semana o disfrutar de actividades comunitarias.

Por qué es feriado el 3 de febrero y quiénes lo pueden disfrutar

El feriado del 3 de febrero responde a una conmemoración local: el aniversario fundacional del partido de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Como ocurre cada año, la fecha se establece como asueto administrativo y, en muchos casos, también alcanza a escuelas, bancos y dependencias públicas.

Durante la jornada suelen realizarse actos oficiales, celebraciones barriales y propuestas culturales abiertas a la comunidad, lo que le da a la ciudad un ritmo distinto al habitual.

El descanso aplica principalmente para quienes residen o trabajan en el distrito de San Miguel. En el sector público, la actividad suele suspenderse casi por completo, mientras que en el ámbito privado queda a criterio de cada empleador. En otras localidades cercanas, la jornada se desarrolla con normalidad, lo que vuelve clave revisar el calendario municipal para evitar confusiones, especialmente en el ámbito escolar y bancario.

Partido de San Miguel

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles de 2026

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Feriados con fines turísticos en 2026

  • Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos
  • Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos
  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos
