Confirman un nuevo feriado para este martes 3 de febrero en 2026: a quien alcanza

Estos días permiten aprovechar descansos más largos y planificar escapadas, viajes cortos o actividades recreativas fuera de la rutina habitual.
Febrero comienza con feriados locales poco conocidos que pueden modificar la rutina laboral y escolar según cada municipio.
Algunos asuetos responden a fiestas patronales y otros a aniversarios fundacionales, por lo que su alcance depende del lugar de residencia o trabajo.
Estos feriados pueden generar mini descansos inesperados y favorecer escapadas cortas o cambios en la agenda semanal.
En 2026, los feriados nacionales se dividen en inamovibles, trasladables y con fines turísticos.
Confirman un nuevo feriado para este martes 3 de febrero de 2026: el segundo mes del año arranca con una sorpresa en el calendario. Se trata de un asueto local que modificará la rutina laboral y escolar en algunas ciudades del país, ¿a quiénes alcanza?
Si bien no se trata de un día libre nacional, la fecha impactará de lleno en determinados municipios y puede generar un descanso inesperado en la primera semana del mes.
Estos feriados poco difundidos suelen pasar desapercibidos, pero para quienes viven o trabajan en las zonas alcanzadas representan una oportunidad para reorganizar agendas, extender el fin de semana o disfrutar de actividades comunitarias.
Por qué es feriado el 3 de febrero y quiénes lo pueden disfrutar
El feriado del 3 de febrero responde a una conmemoración local: el aniversario fundacional del partido de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Como ocurre cada año, la fecha se establece como asueto administrativo y, en muchos casos, también alcanza a escuelas, bancos y dependencias públicas.
Durante la jornada suelen realizarse actos oficiales, celebraciones barriales y propuestas culturales abiertas a la comunidad, lo que le da a la ciudad un ritmo distinto al habitual.
El descanso aplica principalmente para quienes residen o trabajan en el distrito de San Miguel. En el sector público, la actividad suele suspenderse casi por completo, mientras que en el ámbito privado queda a criterio de cada empleador. En otras localidades cercanas, la jornada se desarrolla con normalidad, lo que vuelve clave revisar el calendario municipal para evitar confusiones, especialmente en el ámbito escolar y bancario.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025
Feriados inamovibles de 2026
Jueves 1 de enero: Año Nuevo
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 17 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Feriados con fines turísticos en 2026
Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos
Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos
Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos