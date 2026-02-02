Decretan un nuevo feriado para el miércoles 4 de febrero: a qué se debe y quiénes lo celebran en 2026

Decretan un nuevo feriado para el miércoles 4 de febrero
La primera semana de febrero trae asuetos locales que pueden modificar la agenda laboral y escolar.
Algunos feriados no figuran en el calendario nacional y dependen del municipio donde vivas o trabajes.
Las celebraciones incluyen fiestas patronales y aniversarios fundacionales con actividades comunitarias.
Conocer estas fechas permite planificar descansos, viajes cortos o trámites con anticipación.
Decretan un nuevo feriado para el miércoles 4 de febrero: el mes arranca con asuetos locales poco difundidos que, según la ciudad, pueden modificar la rutina laboral y escolar, generar descansos inesperados y hasta abrir la puerta a escapadas cortas. a qué se debe y quiénes lo celebran en 2026
Antes de los feriados de Carnaval, la primera semana del segundo mes anual concentra varias fechas clave vinculadas a celebraciones religiosas y aniversarios fundacionales, que se aplican de manera puntual según cada municipio.
Aunque no forman parte del calendario nacional, estos días libres tienen impacto real en la vida cotidiana de miles de personas.
Feriado del 4 de febrero: qué se celebra y a quiénes alcanza
El miércoles 4 de febrero de 2026 se conmemora el aniversario fundacional de la ciudad de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, se decretó feriado local en el distrito, lo que implica la suspensión de actividades en el ámbito público y, en muchos casos, también en el sector privado.
El asueto no es nacional y solo alcanza a quienes residan o trabajen en Lincoln, por lo que en el resto del país la jornada se desarrollará con normalidad. Como ocurre con otros feriados municipales, su aplicación puede variar según el rubro y el convenio laboral vigente.
Durante esta fecha, la ciudad suele organizar actos oficiales, eventos culturales y celebraciones abiertas a la comunidad, que forman parte de los festejos por su fundación y convocan tanto a vecinos como a visitantes. Antes de organizar la agenda, se recomienda verificar con empleadores o instituciones educativas si el feriado aplica en cada caso particular.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
Jueves 1 de enero: Año Nuevo
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 17 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
Martes 17 de junio: Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Feriados con fines turísticos
Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos
Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos
Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos