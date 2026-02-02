2 de febrero de 2026 Inicio
Decretan un nuevo feriado para el miércoles 4 de febrero: a qué se debe y quiénes lo celebran en 2026

El segundo mes del año arranca con asuetos municipales que no figuran en el calendario nacional y generan descansos inesperados en distintas ciudades.

Por
  • La primera semana de febrero trae asuetos locales que pueden modificar la agenda laboral y escolar.
  • Algunos feriados no figuran en el calendario nacional y dependen del municipio donde vivas o trabajes.
  • Las celebraciones incluyen fiestas patronales y aniversarios fundacionales con actividades comunitarias.
  • Conocer estas fechas permite planificar descansos, viajes cortos o trámites con anticipación.

Decretan un nuevo feriado para el miércoles 4 de febrero: el mes arranca con asuetos locales poco difundidos que, según la ciudad, pueden modificar la rutina laboral y escolar, generar descansos inesperados y hasta abrir la puerta a escapadas cortas.

Estos días permiten aprovechar descansos más largos y planificar escapadas, viajes cortos o actividades recreativas fuera de la rutina habitual.
Antes de los feriados de Carnaval, la primera semana del segundo mes anual concentra varias fechas clave vinculadas a celebraciones religiosas y aniversarios fundacionales, que se aplican de manera puntual según cada municipio.

Aunque no forman parte del calendario nacional, estos días libres tienen impacto real en la vida cotidiana de miles de personas.

Feriado del 4 de febrero: qué se celebra y a quiénes alcanza

El miércoles 4 de febrero de 2026 se conmemora el aniversario fundacional de la ciudad de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, se decretó feriado local en el distrito, lo que implica la suspensión de actividades en el ámbito público y, en muchos casos, también en el sector privado.

El asueto no es nacional y solo alcanza a quienes residan o trabajen en Lincoln, por lo que en el resto del país la jornada se desarrollará con normalidad. Como ocurre con otros feriados municipales, su aplicación puede variar según el rubro y el convenio laboral vigente.

Durante esta fecha, la ciudad suele organizar actos oficiales, eventos culturales y celebraciones abiertas a la comunidad, que forman parte de los festejos por su fundación y convocan tanto a vecinos como a visitantes. Antes de organizar la agenda, se recomienda verificar con empleadores o instituciones educativas si el feriado aplica en cada caso particular.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos
  • Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos
  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos
