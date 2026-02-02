Decretan un nuevo feriado para el miércoles 4 de febrero: a qué se debe y quiénes lo celebran en 2026 El segundo mes del año arranca con asuetos municipales que no figuran en el calendario nacional y generan descansos inesperados en distintas ciudades. Por + Seguir en







Antes de los feriados de Carnaval, la primera semana del segundo mes anual concentra varias fechas clave vinculadas a celebraciones religiosas y aniversarios fundacionales, que se aplican de manera puntual según cada municipio.

Aunque no forman parte del calendario nacional, estos días libres tienen impacto real en la vida cotidiana de miles de personas.

Feriado Feriado del 4 de febrero: qué se celebra y a quiénes alcanza El miércoles 4 de febrero de 2026 se conmemora el aniversario fundacional de la ciudad de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, se decretó feriado local en el distrito, lo que implica la suspensión de actividades en el ámbito público y, en muchos casos, también en el sector privado.

El asueto no es nacional y solo alcanza a quienes residan o trabajen en Lincoln, por lo que en el resto del país la jornada se desarrollará con normalidad. Como ocurre con otros feriados municipales, su aplicación puede variar según el rubro y el convenio laboral vigente.

Durante esta fecha, la ciudad suele organizar actos oficiales, eventos culturales y celebraciones abiertas a la comunidad, que forman parte de los festejos por su fundación y convocan tanto a vecinos como a visitantes. Antes de organizar la agenda, se recomienda verificar con empleadores o instituciones educativas si el feriado aplica en cada caso particular. Lincoln Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos