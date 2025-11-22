Julieta Bal en Right Now: "La vida no tenía sentido hasta que llegué a las constelaciones" La conductora del programa Right Now, Julieta Camaño, entrevistó a la hija de Silvia Pérez y Santiago Bal, quién abrió su corazón, dio detalles de su vida y el trabajo que hizo sobre el vínculo con sus padres: "Yo soy lo que soy por mi mamá y mi papá".







La hija de Santiago Bal dijo que pudo reconciliarse con su papá a través de las constelaciones. C5N

Julieta Bal habló de todo en Right Now con Julieta Camaño por la pantalla de C5N. Las constelaciones la ayudaron a buscar y encontrar sanación: "De chica no entendía la fama, las fotos, los autógrafos, no me era natural. De grande me encontré con las constelaciones. Espero vivir toda mi vida de esto".

El punto de partida para formarse en las constelaciones fue la relación con su padre. "La historia con mi papá fue muy difícil en vida. Después de que mi papá se fue, gracias a las constelaciones, pude conectar", y siguió: "Ahora yo lo tengo conmigo".

La artista se explayó sobre Julieta va al diván, el unipersonal que hizo tiempo atrás, y lo recordó con nostalgia y tristeza, pero también reconoció que fue una demostración de amor: "Yo hablaba de mi historia", mencionó al referirse a su obra y, profundizó sobre las sensaciones que tenía al momento de presentarse ante el público: "Era yo diciendo: 'Quiero a mi mamá, quiero a mi papá'", en referencia a la ausencia que percibía por los demandantes trabajos de sus padres.

Resaltó el papel de Carmen Barbieri en su vida: "Ella no solo nos respetó, sino que nos hizo un lugar en su familia. De chica no podía verlo, vivía enojada. De grande entendí el rol de Carmen en mi vida" y sumó palabras emotivas para su hermano: "Con Fede nos amamos, compartimos tatuajes".

Respecto a su vida adulta y su profesión se mostró plena: "Creo que las constelaciones te permiten saber el origen de las cosas. Cuando ves el trauma, gracias a las constelaciones, entendés de donde viene y podés trabajarlo", aseguró.