Feriado del martes 30 de septiembre: quiénes lo celebran en 2025 y a qué se debe La razón principal está vinculada a efemérides municipales específicas, como aniversarios fundacionales que cada jurisdicción conmemora.







Se dió información sobre Feriados en los últimos días del mes

Este martes 30 de septiembre de 2025 se suma una nueva jornada de descanso en algunos distritos bonaerenses, despertando curiosidad sobre quiénes lo celebran y por qué motivo. Aunque no se trata de uno de los Feriados nacionales, la medida fue dispuesta a nivel local y afectará a determinados sectores del ámbito público y bancario.

Según los boletines oficiales y medios locales, el asueto será válido para empleados del Banco Provincia y trabajadores de la administración pública de los municipios donde se decretó la excepción. Conocé los detalles oficiales al respecto.

En esta ocasión, el beneficio se hará extensivo a los empleados de Rivadavia y Almirante Brown, quienes se incorporan al grupo de municipios que festejan su aniversario en este mes, una fecha que refuerza la identidad y el sentido de pertenencia de sus habitantes.

En esta ocasión, el beneficio se hará extensivo a los empleados de Rivadavia y Almirante Brown, quienes se incorporan al grupo de municipios que festejan su aniversario en este mes, una fecha que refuerza la identidad y el sentido de pertenencia de sus habitantes.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre