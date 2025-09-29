Feriado del martes 30 de septiembre: quiénes lo celebran en 2025 y a qué se debe

Este martes 30 de septiembre de 2025 se suma una nueva jornada de descanso en algunos distritos bonaerenses, despertando curiosidad sobre quiénes lo celebran y por qué motivo. Aunque no se trata de uno de los Feriados nacionales, la medida fue dispuesta a nivel local y afectará a determinados sectores del ámbito público y bancario.
Según los boletines oficiales y medios locales, el asueto será válido para empleados del Banco Provincia y trabajadores de la administración pública de los municipios donde se decretó la excepción. Conocé los detalles oficiales al respecto.
En esta ocasión, el beneficio se hará extensivo a los empleados de Rivadavia y Almirante Brown, quienes se incorporan al grupo de municipios que festejan su aniversario en este mes, una fecha que refuerza la identidad y el sentido de pertenencia de sus habitantes.