Quién es Carlos Presti, el primer militar al frente del Ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia

Reemplazará a Luis Petri, quien asumirá su banca en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre. Actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, estuvo presente en misiones de paz en Haití y fue agregado de la Embajada Argentina en Guatemala. Las críticas sobre su designación.

El presidente Javier Milei nombró este sábado al reemplazante de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa : el teniente general Carlos Alberto Presti , actual jefe del Estado Mayor General del Ejército. Se trata del primer militar que conduzca la cartera desde el retorno de la democracia .

En el comunicado en el que se anunció el cambio, el Gobierno remarcó que "por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados".

Su antecesor, Luis Petri, lo felicitó por sus redes sociales. "Muchas Gracias querido teniente general Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro jefe del Ejército, ahora continúe como futuro ministro de Defensa!" , escribió.

"Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria!", pronosticó Petri, quien deja la cartera para asumir su banca como diputado por Mendoza.

Carlos Alberto Presti es teniente general. El 10 de enero de 2024, a pocos días de la asunción de Javier Milei, había sido designado Jefe del Estado Mayor General del Ejército , lo que provocó el pase a retiro de 22 generales en actividad, mayores que él.

Presti nació el 23 de junio de 1966. Ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1984 y egresó tres años después. Ocupó los cargos de jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, comandante de la IV Brigada Aerotransportada y director del Colegio Militar y estuvo presente en misiones de paz en Haití y, desde el 15 de septiembre de 2017, fue agregado de la Embajada Argentina en Guatemala con extensión sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Durante su gestión, Presti tuvo bajo su mando a 55.000 hombres y mujeres.

Críticas de Agustín Rossi y Jorge Taiana a la designación de Carlos Presti: "Las FFAA son usadas para continuar el ajuste"

Los exministros de Defensa del gobierno de Alberto Fernández, Agustín Rossi y Jorge Taiana, ambos diputados electos que asumirán el 10 de diciembre, criticaron la designación de Presti. El santafesino consideró que "es un enorme retroceso para la democracia argentina y para las Fuerzas Armadas como institución de la República Argentina".

"En Argentina, a lo largo de más de 40 años, logramos consolidar la conducción política de la defensa bajo la dirección del poder civil. Con esta designación las Fuerzas Armadas quedan involucradas en el destino del gobierno, cuando deberían ser preservadas de cualquier circunstancia política", añadió el exministro en sus redes sociales, quien criticó que "Milei paga salarios de hambre al personal militar y Petri destruyó la obra social de los militares afectando las prestaciones de salud de toda la familia militar".

Por su parte, Jorge Taiana sostuvo que "la conducción civil de las FFAA es un consenso democrático de más de 40 años. Nombrar a un militar como Ministro de Defensa implica la utilización partidaria de las FFAA, haciéndolas parte de las decisiones políticas de un gobierno que ha renunciado a la defensa de la soberanía".

"Está designación significa, también, la continuidad de una gestión que incumplió la jerarquización salarial y quebró su obra social (IOSFA), desprotegiendo a la familia militar. Una vez más, las FFAA son usadas por los poderes de siempre para continuar con las políticas de ajuste y endeudamiento", remató en X.

Además, en las últimas horas se conoció un repudio de la agrupación H.I.J.O.S. Capital, que apuntó que el padre del flamante ministro, Roque Carlos Presti, estuvo acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976-1983. Roque Presti, que comandaba el Regimiento de Infantería 7 en La Plata durante la última dictadura cívico-militar, murió cuando recaía sobre él una investigación por secuestros, desapariciones y torturas a 44 víctimas. Entre los casos se encuentra el ataque a la casa de Teruggi-Mariani y la desaparición de la bebé Clara Anahí.