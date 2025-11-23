23 de noviembre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblito oculto con playas paradisíacas y senderos de montaña

Un rincón con identidad europea, gastronomía típica y naturaleza en estado puro se vuelve uno de los favoritos para quienes buscan calma y paisajes imponentes.

El paraje está inmerso en un entorno natural que combina montaña, bosque y tradiciones.

Patagonia Andina
  • Colonia Suiza tiene una fusión entre naturaleza y cultura.
  • Sus paisajes se entremezclan entre cervecerías artesanales, huertas y un paseo de artesanías
  • Posee bosques, lago y cerros para disfrutar de jornadas hermosas.
  • Se encuentra en la Patagonia y está cerca de Bariloche.

El encanto de Colonia Suiza se explica por su fusión de naturaleza y herencia cultural. Este pequeño paraje rionegrino se volvió un imán para quienes buscan tranquilidad sin resignar opciones gastronómicas ni atractivos al aire libre. Su ambiente de aldea europea, sumado a sus playas íntimas y senderos accesibles, lo posiciona como uno de los destinos más singulares de la Patagonia.

Fin de semana largo: hay buen movimiento en los principales centros turísticos

Sus orígenes se remontan a fines del siglo XIX, cuando las primeras familias inmigrantes levantaron casas de madera y comenzaron a cultivar la tierra. Hoy, esos mismos paisajes se combinan con cervecerías artesanales, huertas y un paseo de artesanías que preserva la esencia del lugar. La mezcla entre tradición y modernidad genera un clima único, capaz de cautivar tanto a visitantes locales como extranjeros.

Además de su riqueza cultural, la zona se destaca por su entorno natural. El verde de los bosques, el azul profundo del lago y la presencia constante de cerros imponentes convierten cada caminata en una postal. No es casual que forme parte de la lista de pueblitos más pintorescos del país, un recorrido que despierta curiosidad en cualquier época del año.

Dónde queda Colonia Suiza

Ubicada en Río Negro, Colonia Suiza se encuentra a un corto trayecto desde Bariloche. El camino serpentea entre montañas y bosques nativos, anticipando la atmósfera tranquila que domina la zona. Gracias a su cercanía con el centro urbano, es un destino muy elegido para escapadas de un día o estadías prolongadas.

Qué puedo hacer en Colonia Suiza

Las actividades giran en torno al contacto directo con la naturaleza y a las tradiciones que definen la identidad del paraje. Los visitantes suelen comenzar con recorridos por las casonas antiguas, muchas de ellas levantadas entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, que conservan una fuerte impronta europea y un ambiente rústico muy característico.

Otra propuesta destacada es el acceso a las playas paradisíacas del lago Moreno, donde el agua calma y el paisaje de montaña generan un entorno ideal para descansar o realizar pequeñas caminatas. Estos espacios suelen ser elegidos por quienes buscan rincones tranquilos lejos del movimiento del centro de Bariloche.

La gastronomía también ocupa un rol central: el tradicional curanto atrae a curiosos y amantes de los sabores regionales, mientras que la presencia de cervecerías artesanales suma un toque moderno al paseo. A eso se le suman las ferias de artesanías, que ofrecen productos locales y completan la experiencia cultural del poblado.

Cómo llegar a Colonia Suiza

Desde Bariloche, el acceso es sencillo: se llega tomando la avenida Bustillo (Ruta 77) hasta el kilómetro 18 y, desde allí, el desvío por la Ruta Provincial 79, que avanza entre bosques de coihues y deja ver tramos abiertos del lago Moreno. Este camino, completamente señalizado, funciona como una antesala perfecta del entorno natural que espera en la zona.

El recorrido, de apenas 25 kilómetros, suele completarse en menos de una hora y ofrece varios miradores donde se aprecia la transición entre la ciudad y el paisaje cordillerano.

