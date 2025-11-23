Es un perturbador documental, está en Netflix y se convirtió en uno de los favoritos de true crime

Este escalofriante documental de true crime de la plataforma de streaming narra historia del secuestro de una niña a través de la manipulación a la propia familia.

Los documentales de True Crime son uno de los géneros más populares en Netflix , donde las historias reales y escalofriantes contadas por sus propios protagonistas cautivan a millones de espectadores.

En el catálogo de la plataforma de streaming , "Abducted in Plain Sight" se convirtió en un fenómeno viral tras su estreno por lo impactante de su relato. Es un documental de crimen real de origen estadounidense , que se estrenó originalmente en festivales de cine en 2017 bajo el título de Forever B.

Tras su lanzamiento en la plataforma en enero de 2019 , el proyecto producido por Top Knot Films adquirió notoriedad mundial rápidamente. Esta pieza dirigida por Skye Borgman trasciende por su estilo narrativo directo y por la impactante honestidad de los testimonios de los Broberg.

El documental "Abducted in Plain Sight" narra la escalofriante historia real de la familia Broberg , originaria de Idaho, Estados Unidos . Durante años, fueron sometidos a la manipulación por parte de un vecino y amigo de la familia llamado Robert Berchtold , apodado "B".

El documental se centra en el secuestro de Jan Broberg cuando era niña en la década de 1970. Lo que hace que esta historia sea particularmente impactante es la forma en que Berchtold logró manipular psicológicamente a la familia entera: a los padres, Bob y Mary Ann, y a la propia Jan. Sacando provecho de sus vulnerabilidades y su fe religiosa, consiguió que la niña le fuese "entregada" por sus propios padres, a plena vista, sin que éstos entendieran la gravedad de la situación a tiempo.

El relato, contado a través de entrevistas a los miembros de la familia y los investigadores, detalla cómo "B" utilizó el chantaje, las amenazas y una macabra astucia para destruir la estructura familiar y abusar de Jan, llegando incluso a convencer a la niña de que era su misión salvar una supuesta raza alienígena.

Tráiler de Abducted in Plain Sight

Reparto de Abducted in Plain Sight

El documental cuenta con el testimonio real de los miembros de la familia Broberg y otras personas involucradas en el caso, quienes son entrevistadas para aportar otras perspectivas a la historia.

Jan Broberg es la víctima principal de los secuestros y el centro de la historia, entrevistada como adulta. Aparecen sus padres, Mary Ann y Bob Broberg, y Karen Campbell y Susan Broberg, hermanas menores de Jan. vecinos de la familia y testigos.

Testimonios como el de Pete Welsh, fiscal del Condado de Bannock son piezas claves para aportar datos más técnicos sobre la investigación. Así como el del hermano de Robert Berchtold, Joe.