Dos películas argentinas de Netflix protagonizadas por mujeres: son imperdibles

Ambas se estrenaron este año y, durante su primera semana, ingresaron al Top 10 global de películas de habla no inglesa en la plataforma de streaming. Están basadas en historias reales y cuentan con excelentes actrices.

Estas películas son perfectas para el fin de semana.

  • Netflix estrenó recientemente dos películas argentinas protagonizadas por mujeres que son altamente recomendables.
  • Durante su primera semana en la plataforma, ambas ingresaron al Top 10 global de películas de habla no inglesa.
  • Una es 27 noches, comedia dramática protagonizada por Marilú Marini.
  • La otra es La mujer de la fila, un drama con Natalia Oreiro en el papel principal.

El cine argentino es uno de los más prolíficos de la región, con historias que traspasan fronteras y reciben importantes premios a nivel internacional. Después del éxito de El Eternauta, Netflix decidió apostar por más producciones nacionales, pero en este caso se trata de dos películas protagonizadas por mujeres.

Ambas están basadas en historias reales. Este dato, sumado al talento y la versatilidad de las actrices, las vuelve aún más conmovedoras; son tramas fuertes que interpelan al espectador y no lo dejan indiferente. Las dos películas se estrenaron este año y recibieron excelentes críticas.

Además, tuvieron una excelente recepción por parte de los suscriptores: durante su primera semana en la plataforma, ambas ingresaron al Top 10 global de películas de habla no inglesa de Netflix, y se ubicaron entre los contenidos más vistos en Argentina y otros países de la región.

27 noches

Embed - 27 noches | Tráiler oficial | Netflix

Protagonizada por Marilú Marini, esta comedia dramática es una adaptación de la novela homónima de Natalia Zito que, a su vez, está inspirada en el caso real de la artista plástica Natalia Kohen. Cuando una excéntrica y adinerada mujer de 83 años es internada en una clínica psiquiátrica por sus hijas, quienes aseguran que sufre demencia, un perito debe determinar si esto es verdad o simplemente están tratando de controlar su vida y su fortuna.

La mujer de la fila

Embed - Natalia Oreiro - La mujer de la fila - Tráiler

Basada en una historia real, Natalia Oreiro interpreta a Andrea, una mujer de clase media de Buenos Aires cuya vida cambia por completo cuando su hijo de 18 años es detenido por un delito que no cometió. A partir de ese momento conocerá la realidad de las visitas a la cárcel y, en la fila de familiares que esperan para entrar, encontrará a otras mujeres como ella con quienes se unirá para combatir la corrupción del sistema judicial.

