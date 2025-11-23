Cuál es la principal teoría de Secret Wars con la llegada de una estrella de Stranger Things a Marvel Marvel quiere sorprender a todos con el nuevo fichaje de Secret Wars.







Muchos apuntan a que esta MayDay sería la hija del Peter Parker de Tobey Maguire, algo que tendría más sentido sabiendo que es pelirroja, al igual que la Mary Jane de Sam Raimi. Obviamente, esta última teoría hay que tomarla con pinzas.

Marvel Studios sigue construyendo su proyecto más ambicioso hasta la fecha: Vengadores: Secret Wars.

Marvel Studios volverá a contar con la actriz Sadie Sink para la última gran película de la franquicia antes de pasar a la nueva era.

Sink debutará en el UCM en Spider-Man: Brand New Day, por lo que muchos ya han comenzado a teorizar sobre su personaje.

Se sospecha que Sadie Sink podría estar interpretando a nada más y nada menos que MayDay Parker, la hija de Peter Parker. Marvel Studios sigue construyendo su proyecto más ambicioso hasta la fecha: Vengadores: Secret Wars. Tras haber acabado el rodaje de Doomsday, los hermanos Russo ya se han puesto manos a la obra con la traca final de la Casa de las Ideas antes de su reinicio, y, si bien ya conocemos a algunos actores que aparecerán en esta cinta, acaba de anunciarse una actriz completamente inesperada.

Según ha podido contar el portal estadounidense Deadline, Marvel Studios volverá a contar con la actriz Sadie Sink para la última gran película de la franquicia antes de pasar a la nueva era. Cabe destacar que Sink debutará en el UCM en Spider-Man: Brand New Day, por lo que muchos ya han comenzado a teorizar sobre su personaje.

sadie-sink-actriz Qué teoría apareció en las redes por la llegada de Sadie Sink a Marvel Y es que, a partir de algunos rumores que han ido saliendo a lo largo de los últimos meses, se sospecha que Sadie Sink podría estar interpretando a nada más y nada menos que MayDay Parker, la hija de Peter Parker. Como muchos pensarán, esto no tendría sentido viendo la edad del personaje de Holland, pero lo cierto es que no sería la hija del Parker de este universo.

Sadie-Sink-Megan-Vincent2 Muchos apuntan a que esta MayDay sería la hija del Peter Parker de Tobey Maguire, algo que tendría más sentido sabiendo que es pelirroja, al igual que la Mary Jane de Sam Raimi. Obviamente, esta última teoría hay que tomarla con pinzas, ya que no hay nada confirmado y puede ocurrir cualquier cosa, pero soñar es gratis y el futuro es incierto, pero prometedor.

sadie