Qué sucede con el viernes 21 de noviembre: ¿es feriado o día no laborable?

Conocé cómo funcionará cada jornada para organizar el fin de semana largo y las últimas escapadas del año, debido al Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el jueves 20 de noviembre.

Por
¿Qué sucede exactamente con el viernes 21 de noviembre de 2025?

¿Qué sucede exactamente con el viernes 21 de noviembre de 2025?, ¿es feriado o día no laborable?

  • El viernes 21 de noviembre será día no laborable con fines turísticos, opcional para el empleador.
  • El lunes 24 será feriado nacional por el Día de la Soberanía, con descanso obligatorio.
  • Trabajar un día no laborable se paga como jornada habitual; un feriado, al doble.
  • Este será el último fin de semana largo de 2025, según el calendario oficial del Gobierno.

Cada fin de año, el calendario argentino vuelve a ocupar un lugar central en la planificación cotidiana. Entre quienes trabajan en relación de dependencia y hasta quienes organizan escapadas, surge una duda recurrente: ¿qué sucede exactamente con el viernes 21 de noviembre de 2025? ¿Es feriado o día no laborable?

Noviembre de 2025 llega con uno de los fines de semana largos más esperados del año
La fecha aparece destacada en el cronograma oficial, pero su categoría —feriado o día no laborable— es determinante para saber si habrá descanso obligatorio, actividad reducida o funcionamiento normal según el sector.

La diferencia entre ambas figuras no es menor. Mientras que los feriados nacionales implican descanso obligatorio para todos los trabajadores y salario doble en caso de asistencia, los días no laborables dependen de la decisión del empleador privado, que puede optar por otorgar el día o mantener la actividad habitual.

Feriado o día no laborable: cómo se considera el viernes 21 noviembre en 2025

Al consultar la información oficial del Gobierno argentino, se confirma que el viernes 21 de noviembre de 2025 figura como día no laborable con fines turísticos, una categoría pensada para fomentar el turismo interno y extender los períodos de descanso. Este esquema se complementa con el feriado nacional del lunes 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20, lo que genera un fin de semana largo ideal para quienes buscan una pausa antes del cierre del año.

Así, noviembre se posiciona como el último extra largo del año, una combinación de fechas que impacta en el movimiento económico, la actividad escolar y la agenda laboral en todo el país.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
