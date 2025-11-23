23 de noviembre de 2025 Inicio
Fin de semana largo: hay buen movimiento en los principales centros turísticos

En ciudades como Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Salta, la ocupación hotelera ronda el 70%. Hay visitantes, pero no se refleja tanto en el consumo y se moderan las expectativas de cara al verano.

Mar del Plata registra un buen flujo de visitantes y días frescos pero estables.

A la espera del balance final de lo que dejará este fin de semana largo, los principales centros turísticos del país mostraban buen movimiento de visitantes este domingo, con una ocupación hotelera promedio en torno al 70%, pero niveles de gasto más cuidados y a tono con fin de mes.

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, señaló que "miles de turistas se movilizan por la Argentina, marcando un fuerte inicio de la temporada". "Los niveles de ocupación en todo el país ya muestran cifras muy elevadas y se esperan registros récord en los principales destinos turísticos", afirmó en X.

El funcionario destacó en especial el caso de Tandil, donde la ocupación llegó "al 100%" según datos del municipio. En otras declaraciones oficiales reproducidas por Noticias Argentinas, aseguró que también San Carlos de Bariloche, Jujuy, Iguazú, Termas de Río Hondo y Mar del Plata presentaban "ocupación hotelera plena".

Sin embargo, los datos de los operadores turísticos eran un poco más cautelosos, aunque optimistas. La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata informó que la ciudad llegó a un 75% de ocupación en el inicio del fin de semana largo, que podría consolidarse como uno de los mejores del año.

"Empezó con 60% de ocupación y el sábado subió al 70%. Viene tranquilo y pone un freno en la expectativa para el verano, que ojalá sea mejor que el anterior. Es fin de mes y se nota. El consumo tampoco es el ideal. La gente viene con lo justo para pasar unos días", explicó Jimena Paternoster en Argentina en Vivo por C5N.

Según un relevamiento de Cadena 3, las expectativas de ocupación hotelera eran del 60% a 70% en Mendoza, 80% en Bariloche y 70% en Salta. En Córdoba, distintas fiestas populares llevaron la ocupación al 85% en el Valle de Punilla y al 95% en localidades como La Cumbrecita y Santa Rosa de Calamuchita.

