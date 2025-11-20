Miles de personas podrán disfrutar de un descanso extendido antes de que termine noviembre.
El martes 25 de noviembre será feriado en Olavarría, Presidente Perón y Dennehy por sus aniversarios fundacionales.
Los empleados del Banco Provincia y de la administración pública tendrán jornada no laborable.
La fecha se suma al feriado puente del viernes 21 y al Día de la Soberanía Nacional del lunes 24, generando un fin de semana largo de 5 días.
El feriado fue oficializado mediante la Resolución 157/2025 del Boletín Oficial bonaerense.
Miles de personas podrán disfrutar de un descanso extendido antes de que termine noviembre. El Gobierno bonaerense confirmó que el martes 25 de noviembre será feriado para varios distritos de la Provincia de Buenos Aires, lo que generará un fin de semana extra largo de cinco días consecutivos.
Lunes 24/11: feriado por el Día de la Soberanía Nacional
Martes 25/11: feriado local (Olavarría, Presidente Perón y Dennehy)
Total: 5 días sin actividad para miles de trabajadores bonaerenses.
Por qué será feriado el martes 25 de noviembre y quiénes extienden el fin de semana largo
El martes 25 de noviembre fue declarado feriado en conmemoración de los aniversarios fundacionales de tres localidades bonaerenses:
Olavarría – 157 años
Presidente Perón – 32 años
Dennehy (partido de Nueve de Julio) – 142 años
La medida fue oficializada mediante la Resolución 157/2025 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Como cada año, este tipo de feriados busca acompañar las celebraciones locales y promover la participación de la comunidad.
El asueto alcanza a:
Empleados del Banco Provincia
Trabajadores de la administración pública bonaerense
Personal estatal que preste servicios en cualquiera de las tres localidades mencionadas
Para ellos, el fin de semana se extenderá desde el viernes 21, declarado feriado con fines turísticos, pasando por el domingo 23, el lunes 24 (Día de la Soberanía Nacional) y el martes 25, completando así 5 días de descanso consecutivos.
Importante: Este feriado no aplica a nivel nacional ni para el resto de los municipios, únicamente para las áreas señaladas.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025
Feriados inamovibles en 2025
Incluyen fechas como:
1 de enero – Año Nuevo
24 de marzo – Día de la Memoria
2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos
25 de mayo – Día de la Revolución de Mayo
20 de junio – Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
9 de julio – Día de la Independencia
24 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional
25 de diciembre – Navidad
Feriados trasladables en 2025
Son aquellos que pueden moverse al lunes más cercano para fomentar el turismo:
17 de agosto – Paso a la Inmortalidad de San Martín
12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural
20 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional (en 2025 se celebra el 24)
Feriados con fines turísticos
El Gobierno suele establecer entre 2 y 3 fechas al año para incentivar la actividad turística.
En noviembre 2025, el elegido fue el viernes 21, clave para armar este super finde largo en la provincia.