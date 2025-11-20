20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se extiende el fin de semana largo: confirman que será feriado el martes 25 de noviembre

A continuación, quiénes serán los beneficiados, por qué se decretó la fecha y cómo queda el calendario 2025.

Por
Miles de personas podrán disfrutar de un descanso extendido antes de que termine noviembre.

Miles de personas podrán disfrutar de un descanso extendido antes de que termine noviembre.

  • El martes 25 de noviembre será feriado en Olavarría, Presidente Perón y Dennehy por sus aniversarios fundacionales.
  • Los empleados del Banco Provincia y de la administración pública tendrán jornada no laborable.
  • La fecha se suma al feriado puente del viernes 21 y al Día de la Soberanía Nacional del lunes 24, generando un fin de semana largo de 5 días.
  • El feriado fue oficializado mediante la Resolución 157/2025 del Boletín Oficial bonaerense.

Miles de personas podrán disfrutar de un descanso extendido antes de que termine noviembre. El Gobierno bonaerense confirmó que el martes 25 de noviembre será feriado para varios distritos de la Provincia de Buenos Aires, lo que generará un fin de semana extra largo de cinco días consecutivos.

El Día de la Soberanía se suele celebrar el 20 de noviembre.
Te puede interesar:

Por qué es feriado el lunes 24 de noviembre en 2025: qué se conmemora

Cómo queda armado el fin de semana largo

  • Viernes 21/11: feriado puente turístico
  • Sábado 22/11: fin de semana
  • Domingo 23/11: fin de semana
  • Lunes 24/11: feriado por el Día de la Soberanía Nacional
  • Martes 25/11: feriado local (Olavarría, Presidente Perón y Dennehy)

Total: 5 días sin actividad para miles de trabajadores bonaerenses.

calendario

Por qué será feriado el martes 25 de noviembre y quiénes extienden el fin de semana largo

El martes 25 de noviembre fue declarado feriado en conmemoración de los aniversarios fundacionales de tres localidades bonaerenses:

  • Olavarría – 157 años
  • Presidente Perón – 32 años
  • Dennehy (partido de Nueve de Julio) – 142 años

La medida fue oficializada mediante la Resolución 157/2025 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Como cada año, este tipo de feriados busca acompañar las celebraciones locales y promover la participación de la comunidad.

El asueto alcanza a:

  • Empleados del Banco Provincia
  • Trabajadores de la administración pública bonaerense
  • Personal estatal que preste servicios en cualquiera de las tres localidades mencionadas

Para ellos, el fin de semana se extenderá desde el viernes 21, declarado feriado con fines turísticos, pasando por el domingo 23, el lunes 24 (Día de la Soberanía Nacional) y el martes 25, completando así 5 días de descanso consecutivos.

Importante: Este feriado no aplica a nivel nacional ni para el resto de los municipios, únicamente para las áreas señaladas.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles en 2025

Incluyen fechas como:

  • 1 de enero – Año Nuevo
  • 24 de marzo – Día de la Memoria
  • 2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos
  • 25 de mayo – Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio – Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
  • 9 de julio – Día de la Independencia
  • 24 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional
  • 25 de diciembre – Navidad

Feriados trasladables en 2025

Son aquellos que pueden moverse al lunes más cercano para fomentar el turismo:

  • 17 de agosto – Paso a la Inmortalidad de San Martín
  • 12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • 20 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional (en 2025 se celebra el 24)

Feriados con fines turísticos

El Gobierno suele establecer entre 2 y 3 fechas al año para incentivar la actividad turística.

En noviembre 2025, el elegido fue el viernes 21, clave para armar este super finde largo en la provincia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En noviembre habrá varios feriados, pero no todos serán a nivel nacional.

Decretan feriado para el miércoles 19 de noviembre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

¿Qué sucede exactamente con el viernes 21 de noviembre de 2025?, ¿es feriado o día no laborable?

Qué sucede con el viernes 21 de noviembre: ¿es feriado o día no laborable?

Noviembre de 2025 llega con uno de los fines de semana largos más esperados del año

A qué fecha se traslada el feriado por el Día de la Soberanía en noviembre 2025

El calendario de feriados de Argentina establece que en noviembre 2025 habrá un fin de semana largo ideal para planificar una escapada o disfrutar de unos días de descanso extra.

Cuál es el feriado que se traslada y genera un fin de semana largo en noviembre 2025

Este mes se generará un fin de semana XXL gracias a dos Feriados

Fin de semana extra largo: por qué será feriado el martes 25 de noviembre y quiénes tendrán más días libres

La configuración del fin de semana extra largo resulta excepcional por su extensión de cinco días consecutivos.

Fin de semana super largo: quiénes tendrán feriado el jueves 20 de noviembre

Rating Cero

Veremos cómo es este nuevo Daredevil.

Marvel reveló cómo será el traje de Daredevil en su nueva temporada y emocionó a los fans: cómo es

Aldana Masset es modelo, cantante y diseñadora de moda

Quién es Aldana Masset, la excantante de una reconocida banda de cumbia que podría ser la próxima Miss Universo 2025

Los Simpson despidió a un histórico personaje secundario.

Polémica en Los Simpson: se confirmó la muerte de otro personaje histórico

Con 14 episodios, se convirtió rápidamente en una de las propuestas más comentadas.
play

Cuál es el k-drama en formato serie que con su romance atrapó a todos en Netflix

En 1904 Oslo efectivamente sufrió un terremoto de 5.4 en la escala de Richter.
play

Es de 2018, Netflix la sumó hace poco y no para de sumar visualizaciones

La cantante estrena su nuevo disco después de 3 años sin grabar.

¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

últimas noticias

La parrillada de mar es ideal para mesas de cuatro  personas. 

El restaurante de mariscos de Buenos Aires que tiene un sinfín de opciones para comer

Hace 14 minutos
Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 

Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

Hace 16 minutos
play

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

Hace 28 minutos
Giuliano Simeone y su novia sorprendieron con outfits a juego.

El look coordinado de Giuliano Simeone y su novia: un estilo relajado y oversize

Hace 30 minutos
Losusuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste y otro ensentido sureste

Amplían el Puente Labruna: hasta cuándo seguirán las obras en la Lugones y la Cantilo

Hace 31 minutos