A continuación, quiénes serán los beneficiados, por qué se decretó la fecha y cómo queda el calendario 2025.

Miles de personas podrán disfrutar de un descanso extendido antes de que termine noviembre. El Gobierno bonaerense confirmó que el martes 25 de noviembre será feriado para varios distritos de la Provincia de Buenos Aires, lo que generará un fin de semana extra largo de cinco días consecutivos.

Total: 5 días sin actividad para miles de trabajadores bonaerenses.

El martes 25 de noviembre fue declarado feriado en conmemoración de los aniversarios fundacionales de tres localidades bonaerenses:

La medida fue oficializada mediante la Resolución 157/2025 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Como cada año, este tipo de feriados busca acompañar las celebraciones locales y promover la participación de la comunidad.

El asueto alcanza a:

Empleados del Banco Provincia

Trabajadores de la administración pública bonaerense

Personal estatal que preste servicios en cualquiera de las tres localidades mencionadas

Para ellos, el fin de semana se extenderá desde el viernes 21, declarado feriado con fines turísticos, pasando por el domingo 23, el lunes 24 (Día de la Soberanía Nacional) y el martes 25, completando así 5 días de descanso consecutivos.

Importante: Este feriado no aplica a nivel nacional ni para el resto de los municipios, únicamente para las áreas señaladas.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles en 2025

Incluyen fechas como:

1 de enero – Año Nuevo

24 de marzo – Día de la Memoria

2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos

25 de mayo – Día de la Revolución de Mayo

20 de junio – Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio – Día de la Independencia

24 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional

25 de diciembre – Navidad

Feriados trasladables en 2025

Son aquellos que pueden moverse al lunes más cercano para fomentar el turismo:

17 de agosto – Paso a la Inmortalidad de San Martín

12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional (en 2025 se celebra el 24)

Feriados con fines turísticos

El Gobierno suele establecer entre 2 y 3 fechas al año para incentivar la actividad turística.

En noviembre 2025, el elegido fue el viernes 21, clave para armar este super finde largo en la provincia.