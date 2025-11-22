Fin de semana largo de noviembre 2025: ¿queda algún feriado posteriormente en el mes? La duda es clave para quienes buscan planificar compromisos laborales, estudios o un descanso adicional. Por







En noviembre habrá feriados, asuetos y un fin de semana XXL

En noviembre de 2025 habrá un fin de semana extralargo de cuatro días en Argentina.

El cierre de noviembre suele ser clave para organizar actividades y escapadas.

Este año, el mega fin de semana se extenderá del viernes 21 al lunes 24 por el traslado del Día de la Soberanía Nacional.

Tras ese descanso, no habrá más feriados en noviembre. El próximo feriado llegará recién en diciembre, con el Día de la Virgen. Con la llegada del fin de semana largo de noviembre de 2025, muchos comenzaron a organizar viajes, escapadas y actividades aprovechando uno de los últimos descansos extendidos del año. Sin embargo, una pregunta frecuente surge cada vez que se acerca esta fecha: ¿queda algún otro feriado en el mes después de este puente?

Cómo son los feriados de noviembre 2025 feriado Se extiende el fin de semana largo: habrá feriado el miércoles 5 de marzo en 2025. Noviembre de 2025 surge como una ocasión ideal para disfrutar de un descanso prolongado en Argentina, ya que contará con un fin de semana extralargo de cuatro días consecutivos. Este período abarcará desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, gracias al traslado del Día de la Soberanía Nacional para conformar un feriado puente.

Una vez terminado este descanso, será necesario aguardar hasta diciembre para volver a tener un respiro en la rutina. Ese mes traerá un nuevo feriado debido a la celebración del Día de la Virgen, lo que permitirá cerrar el año con otra pausa significativa.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre