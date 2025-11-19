Por qué es feriado el lunes 24 de noviembre en 2025: qué se conmemora

19 de noviembre de 2025 Inicio
Este mes trae un descanso extralargo de cuatro días gracias a la combinación de un asueto nacional trasladable y un día no laborable, ideal para planificar una escapada.

El Día de la Soberanía se suele celebrar el 20 de noviembre.

Noviembre se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un fin de semana extralargo de cuatro días en la Argentina. Este período de descanso, que va del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, es el resultado de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional y la designación de un día no laborable con fines turísticos, una combinación diseñada para fomentar el turismo interno y el esparcimiento.

En noviembre habrá varios feriados, pero no todos serán a nivel nacional.
Es fundamental entender la distinción legal entre un feriado nacional y un día no laborable, establecida por la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). En el artículo 181, se precisa que en los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical. Esto implica que, si un empleado es convocado a trabajar, debe percibir una remuneración equivalente al doble de un día habitual.

Por otro lado, el artículo 182 indica que los días no laborables son de carácter optativo para el empleador. Si el empleador decide que se trabaje en un día no laborable, el empleado percibirá su salario simple, sin ningún recargo adicional.

Feriado del lunes 24 de noviembre en 2025: qué se celebra

Ahora, ¿por qué es feriado el 24 de noviembre? El Día de la Soberanía se suele celebrar el 20 de noviembre. Sin embargo, al ser de carácter “trasladable” y este año coincide con un jueves, la normativa vigente indica que debe correrse al lunes siguiente para conformar un fin de semana extendido. Por lo tanto, el lunes es el feriado nacional obligatorio. Esta disposición tiene como objetivo principal incentivar el turismo interno y asegurar un período de descanso más extenso para la población, garantizando el día libre para todos los trabajadores y estudiantes del país.

El 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. En esta jornada, las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas y comandadas por el general Lucio Mansilla, resistieron tenazmente una invasión de una poderosa escuadra anglo-francesa. Esta medida incluso tuvo el apoyo estratégico del general José de San Martín desde el exterior.

A pesar de una notoria inferioridad numérica y condiciones adversas, la defensa de las costas del río Paraná se extendió por siete horas en un estrecho punto geográfico estratégico conocido como la Vuelta de Obligado. Este hito fue crucial para evitar que potencias extranjeras controlaran la vía fluvial, lo que consolidó la defensa de la autonomía y el territorio nacional frente a injerencias externas.

En tanto, el viernes 21 de noviembre fue designado como un día no laborable con fines turísticos. A diferencia de un feriado nacional, la asistencia al puesto de trabajo durante esta jornada queda a discreción de cada empleador. El Gobierno tiene la potestad de establecer hasta tres de estos días al año, y el de noviembre es el último de 2025, habiéndose utilizado otros en mayo y agosto. Si se trabaja, el salario es simple. Esto implica que la situación laboral del viernes dependerá directamente de la decisión de cada compañía.

