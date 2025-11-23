El pequeño pueblo cerca de Buenos Aires que nadie conoce y tiene calles de tierra y tranquilas

A menos de tres horas de CABA, su entorno natural y su propuesta turística, lo convierte en un destino atractivo durante todo el año.

Cerca de Lobos , en el corazón rural bonaerense, se esconde una localidad que combina la tranquilidad de un pueblo de campo con una riqueza arquitectónica inesperada. Con más de un siglo de historia, y una población que apenas supera los 100 habitantes , este pequeño paraje mantiene intacta su esencia y es ideal para una escapada cerca de Buenos Aires.

Antonio Carboni es un destino ideal para una escapada de fin de semana, ofreciendo una inmersión en la paz rural, la tradición lechera y, sobre todo, una visita a una de las obras del célebre arquitecto Alejandro Bustillo , todo a una distancia cómoda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El pueblo debe su origen y su nombre a Antonio Carboni, quien donó los terrenos para la estación ferroviaria que se inauguró en 1896. Su economía se basa fuertemente en la tradición tambera y la producción lechera , lo que define el ritmo lento y amable de la vida local. No cabe duda que este destino ofrece una auténtica experiencia rural .

Antonio Carboni es una localidad rural que pertenece al Partido de Lobos , en el centro de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra ubicado a unos 130 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a orillas del Río Salado, en el límite de los partidos de Lobos y 25 de Mayo.

El principal atractivo de Antonio Carboni es su impresionante patrimonio arquitectónico. La parroquia La Sagrada Familia es la joya del pueblo; fue diseñada por el renombrado arquitecto Alejandro Bustillo e inaugurada en 1928.

Allí, se encuentra el Centro de Interpretación Reloj Parroquia; donde se puede ver en funcionamiento el reloj francés modelo Yat Fres en su torre. A través de visitas guiadas, se puede recorrer y conocer su historia. Además de esta visita cultural, el pueblo, con sus calles sencillas, invita a caminar por la antigua Estación de Tren, hoy inactiva para pasajeros, y a disfrutar del paisaje que ofrece el entorno rural.

En el acceso está la panadería del pueblo para dar la bienvenida a los visitantes. Para disfrutar de una comida completa, se encuentran opciones como Lo de Juana, con parrilla y pastas caseras, y el Restaurante Carboni, justo frente a la estación.

El pueblo cuenta con estancias y casas de campo para quedarse a pasar unos días y disfrutar por más tiempo de la tranquilidad de este alejado lugar. La Estancia Santa Ines, el Hospedaje Don Carlos, y Santa Teresa, son algunos de estos hospedajes rurales. Es una opción recomendada para familias o amigos, ya que están perfectamente acondicionados para recibir a más de cuatro personas, y cuentan con pileta y parrilla, ideales para disfrutar en grupo.

Cómo llegar a Antonio Carboni

Llegar a Antonio Carboni es rápido, dado que el viaje en auto no se extiende por más de tres horas. Para llegar, se debe tomar la Autopista Riccheri y continuar por la Ruta Nacional 205 o la Ruta Provincial 41/40 en dirección a Lobos.

Es importante tener en cuenta que el acceso final al pueblo es de unos 19 kilómetros por un camino de tierra desde la ruta, por lo que se recomienda consultar previamente el estado de este camino, especialmente después de días de lluvia.