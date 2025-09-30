Este feriado cambió de fecha, llegará más temprano y genera un fin de semana largo de cuatro días: cuál es

Este año, un feriado en particular ha generado expectativa al anunciarse un cambio de fecha que adelantará su celebración. El cambio implica que muchos trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un fin de semana largo extendido, lo que genera consultas sobre cómo impactará en la dinámica laboral.
Mientras tanto, la noticia ha provocado curiosidad y debates en medios de comunicación. Los trabajadores esperan conocer los detalles sobre las fechas y cómo se organizarán las jornadas alrededor de este feriado especial, que promete convertirse en uno de los más largos del año.
Cómo queda el calendario de feriados con el fin de semana largo de noviembre 2025
-calendario feriados almanaque
El descanso adicional se dará entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, debido a que el Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre) se trasladó al lunes, mientras que el viernes anterior fue declarado feriado con fines turísticos.
El cronograma quedará de la siguiente manera: