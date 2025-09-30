Este feriado cambió de fecha, llegará más temprano y genera un fin de semana largo de cuatro días: cuál es La modificación busca ajustar el calendario oficial y aprovechar la ocasión para ofrecer a los ciudadanos un descanso más prolongado. Por







Los feriados del mes de noviembre tuvieron un cambio reciente Pixabay

Este año, un feriado en particular ha generado expectativa al anunciarse un cambio de fecha que adelantará su celebración. El cambio implica que muchos trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un fin de semana largo extendido, lo que genera consultas sobre cómo impactará en la dinámica laboral.

Mientras tanto, la noticia ha provocado curiosidad y debates en medios de comunicación. Los trabajadores esperan conocer los detalles sobre las fechas y cómo se organizarán las jornadas alrededor de este feriado especial, que promete convertirse en uno de los más largos del año.

Cómo queda el calendario de feriados con el fin de semana largo de noviembre 2025 -calendario feriados almanaque

El descanso adicional se dará entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, debido a que el Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre) se trasladó al lunes, mientras que el viernes anterior fue declarado feriado con fines turísticos.

El cronograma quedará de la siguiente manera:

Viernes 21 de noviembre : feriado con fines turísticos.

Sábado 22 y domingo 23 : fin de semana habitual.

Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre