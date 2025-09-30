30 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este feriado cambió de fecha, llegará más temprano y genera un fin de semana largo de cuatro días: cuál es

La modificación busca ajustar el calendario oficial y aprovechar la ocasión para ofrecer a los ciudadanos un descanso más prolongado.

Por
Los feriados del mes de noviembre tuvieron un cambio reciente

Los feriados del mes de noviembre tuvieron un cambio reciente

Pixabay

Este año, un feriado en particular ha generado expectativa al anunciarse un cambio de fecha que adelantará su celebración. El cambio implica que muchos trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un fin de semana largo extendido, lo que genera consultas sobre cómo impactará en la dinámica laboral.

Se dió información sobre Feriados en los últimos días del mes
Te puede interesar:

Feriado del martes 30 de septiembre: quiénes lo celebran en 2025 y a qué se debe

Mientras tanto, la noticia ha provocado curiosidad y debates en medios de comunicación. Los trabajadores esperan conocer los detalles sobre las fechas y cómo se organizarán las jornadas alrededor de este feriado especial, que promete convertirse en uno de los más largos del año.

Cómo queda el calendario de feriados con el fin de semana largo de noviembre 2025

-calendario feriados almanaque

El descanso adicional se dará entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, debido a que el Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre) se trasladó al lunes, mientras que el viernes anterior fue declarado feriado con fines turísticos.

El cronograma quedará de la siguiente manera:

  • Viernes 21 de noviembre: feriado con fines turísticos.

  • Sábado 22 y domingo 23: fin de semana habitual.

  • Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Informate sobre las últimas disposiciones del Gobierno sobre los Feriados de octubre

Viernes 10 de octubre en 2025: ¿es feriado o día no laborable?

Informate sobre cuáles serán los próximos feriados en el 2025

Los feriados que vienen: ¿hay fin de semana largo en octubre 2025?

Conocé los Feriados que quedan en el año

Solo quedan 5: qué feriados nacionales restan en 2025

Esta fecha especial beneficiará únicamente a empleados del sector público y del Banco Provincia.

Por qué será feriado el último día de septiembre 2025 y quiénes lo pueden disfrutar

El mes de septiembre cuenta con varios feriados, algunos que todavía o sucedieron

Cuál es el feriado que cierra septiembre 2025 con un día libre entre semana

Se establecieron nuevos feriados para el próximo mes.

Cuál es el feriado que adelantó el Gobierno y por qué será fin de semana largo

Rating Cero

Marvel y Disney Plus no han confirmado una segunda temporada.

Futuro cercano: ¿tendrá Marvel Zombies una nueva temporada en Disney+?

La actriz murió a los 86 años.

Murió Adriana Aizenberg, reconocida actriz de El Encargado y Los exitosos Pells

Susana confundió el nombre de Luck Ra por el de Rucau.
play

El hilarante error de Susana Giménez en los Martín Fierro 2025: "Perdón"

Su nueva estética combina sencillez y naturalidad, lejos del brillo de su niñez.

La impresionante transformación de Macaulay Culkin, de Mi pobre angelito: así se ve ahora

La impactante película de Netflix que está basada en un bestseller.
play

Un triángulo amoroso y una historia atrapante: la serie que tenés que ver en Netflix

Una conductora se robó el Martín Fierro 2025
play

Una conductora se robó el Martín Fierro 2025 y sus compañeros la escracharon: "Agarró el premio y desapareció"

últimas noticias

“Hay mucha gente que se dedica a hablar peste de otra persona y después no hay prueba de nada, señaló Milei. 

Milei volvió a referirse al escándalo en Andis y le apuntó a Spagnuolo

Hace 29 minutos
Marvel y Disney Plus no han confirmado una segunda temporada.

Futuro cercano: ¿tendrá Marvel Zombies una nueva temporada en Disney+?

Hace 32 minutos
La IA se convirtió en una herramienta capaz de brindar información sobre una amplia variedad de temas.

Qué signo cumplirá su objetivo en octubre 2025 según la inteligencia artificial

Hace 34 minutos
Los productos presentaron irregularidades por la falta deinformación sobre su procedencia

ANMAT prohibió la fabricación, distribución y venta de insumos médicos para cirugías

Hace 38 minutos
Monte Caseros es el primer complejo termal habilitado en Corrientes.

La escapada de Buenos Aires a un complejo termal maravilloso: la entrada sale $6.000

Hace 58 minutos