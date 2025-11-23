La terrorífica película de Netflix que te pone lo pelos de punta Es una de las más elegidas del gigante del streaming entre quienes buscan terror y curiosas reflexiones.







Experiencia cinematográfica ideal para los fanáticos de producciones como Guerra Mundial Z.

Netflix incorporó a su catálogo una producción de terror que llega desde Indonesia y que está escalando en el ránking de los contenidos más vistos en la plataforma. Se trata de El elixir de la inmortalidad, una intensa película asiática de 118 minutos dirigida por Kimo Stamboel que retoma la mitología y el folclor oriental para construir un relato fuera de lo común sobre zombis, ambición desmedida y conflictos familiares.

La película, situada en una diminuta aldea rural donde una familia se dedica a la herbolaria, presenta una propuesta que va más allá de los sustos tradicionales del género zombi. Lo que comienza como una búsqueda por preservar la juventud mediante una poción de rejuvenecimiento se transforma rápidamente en un descenso hacia el horror. Con una estética oscura caracterizada por una gran cantidad de sangre, vísceras y escenas violentas, la producción apuesta por el body horror y momentos impactantes que mantienen al espectador atento a los hechos.

Protagonizada por Mikha Tambayong, Eva Celia y Marthino Lio, la historia presenta una crítica moral sobre cómo el deseo de poder o longevidad puede corromper los valores fundamentales y destruir lo que más importa, ofreciendo una experiencia cinematográfica ideal para los fanáticos de producciones como Guerra Mundial Z, Tren a Busan, El ejército de los muertos o #Vivo, todas disponibles en la plataforma de streaming.

el-elixir-de-la-inmortalidad-pelicula-netflix Netflix: sinopsis de El elixir de la inmortalidad El elixir de la inmortalidad sigue la historia de una familia disfuncional que tiene a su cargo un negocio de medicina herbaria en una comunidad rural. El patriarca del clan, Sadimin, impulsa la creación de una poción revolucionaria de rejuvenecimiento que promete juventud eterna, con la ambición de preservar el prestigio familiar y asegurar su trascendencia. Sin embargo, lo que parecía un avance extraordinario se convierte en una pesadilla terrorífica cuando la experimentación sale terriblemente mal.

Al probar el elixir, Sadimin se transforma en un monstruo que come carne humana, desencadenando un brote zombi que se propaga por toda la aldea. En medio del caos y la destrucción, los lazos familiares se tensan más que nunca mientras aparecen revelaciones sobre secretos guardados, antiguas rivalidades y traiciones que complican todavía más la supervivencia. La familia debe enfrentar no solo la lucha contra los muertos vivientes que amenazan su comunidad, sino también los conflictos internos que amenazan con destruirlos desde adentro.

El elixir de la inmortalidad Netflix Tráiler de El elixir de la inmortalidad Embed - El Elixir de la Inmortalidad (Trailer español) Reparto de El elixir de la inmortalidad Mikha Tambayong

Eva Celia

Marthino Lio