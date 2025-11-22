22 de noviembre de 2025 Inicio
Cambios en el Gabinete: Alejandra Monteoliva asume como ministra de Seguridad y Carlos Alberto Presti será ministro de Defensa

En un mensaje publicado este sábado por la Oficina del Presidente, se anunciaron los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri, que pasan al Senado y a la Cámara de Diputados, respectivamente.

El Gobierno nacional confirmó hoy quiénes ocuparán los cargos de Patricia Bullrich y Luis Petri en el Gabinete a partir del 10 de diciembre, fecha en que ambos asumirán sus bancas legislativas. Alejandra Monteoliva será designada como nueva ministra de Seguridad, mientras que el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Carlos Presti, tomará conducción del Ministerio de Defensa.

El comunicado oficial señaló que el presidente Javier Milei "le agradece por sus servicios a la Ministra Patricia Bullrich y al Ministro Luis Petri", y destacó que ambos iniciarán una nueva etapa clave en el Poder Legislativo:

"A partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente."KAKAEBIsBQD0WB9Ln1FVxA

La nota presidencial remarcó que las designaciones de Monteoliva y Presti implican una "continuidad del rumbo" que Bullrich y Petri emprendieron en 2023, asegurando que la impronta de firmeza y profesionalismo en ambos ministerios se mantendrá "por el resto de esta gestión".

El mensaje de bienvenida de Milei

Tras anunciar los nombramientos de Alejandra Monteoliva en Seguridad y el Teniente General Carlos Alberto Presti en Defensa, la Oficina del Presidente, Javier Milei, emitió un mensaje de bienvenida a los nuevos funcionarios.

Noticia en desarrollo.

