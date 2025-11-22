Lanus y Atlético Mineiro juegan el alargue para definir el campeón de la Copa Sudamericana

22 de noviembre de 2025 Inicio
Hulk no tuvo un buen partido en la final de la Copa Sudamericana.

Dudú

Dudú, uno de los mejores de Mineiro, escapa ante la marca de Medina.

Reuters/Cesar Olmedo
Marcelino Moreno lucha por el balón con el brasileño Ruan Tressoldi.

@clublanus
El Granate enfrenta al Galo en Asunción.

Lanús empata 0 a 0 con Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana que se disputa en Asunción, Paraguay. El encuentro se disputa en el estadio Defensores del Chaco y está dirigido por el chileno Piero Maza.

Todo Lanús festeja con su gente la justa clasificación a la final.
Bajo un calor agobiante en Asunción, el comienzo del partido no fue favorable para el Granate. A pesar de presentar lucha en cada pelota, el equipo de Mauricio Pellegrino se vio sorprendido por la categoría del conjunto brasileño. El primero en avisar fue el ecuatoriano Alan Franco, que probó desde lejos con una volea.

Enseguida, el Galo continuó con su ataque de la mano de una de sus figuras, Bernard. El delantero tuvo en sus pies un tiro libre a los 27' del primer tiempo y casi abrió el marcado: con un remate con mucha comba estuvo a centímetros de meterse por el segundo palo de Nahuel Losada, pero el palo salvó al Granate.

lanus mineiro
Ramiro Carrera quiere escapar ante la marca de Igor Gomes.

El descanso para refrescarse, con más de 30ºC en Asunción, le vino bárbaro al equipo del Sur del conurbano bonaerense, que acomodó sus ideas y, con el aliento de la gente, se hizo dueño de los últimos 15 minutos de juego y fue en busca del resultado con mas ímpetu que ideas. Un primer tiempo a favor del club brasileño.

El asedio de Atlético Mineiro no fue tal en el segundo tiempo. El desgaste físico de ambos equipos más el nerviosismo por una final más peleada que jugada conspiró para que el complemento no tuviera el nivel futbolístico que la primera etapa. Lanús casi que no llevó peligro al arco de Everson, mientras que el Galo se apoyaba en alguna genialidad de Dudú o Hulk.

El exentrenador de la Selección argentina movió el banco para poder darle ritmo al ataque de Mineiro, mientras que Pellegrino hizo lo propio con el ingreso de Dylan Aquino, quien tuvo una clara para definir y se quedó sin ángulo para patear. Con el correr de los minutos, la final se apagaba y el alargue era inevitable: ninguno de los dos equipo tenía resto físico para el gol de la gloria en los 90 minutos.

El banco de suplentes hizo la diferencia en la media hora de prórroga: jugadores como Caio Paulista y Biel fueron los protagonista de un alargue para el infarto. Atlético Mineiro se hizo cargo del balón ante un rendido Lanús y fue en busca del torneo.

Lanús vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: formaciones

  • Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez (Armando Mendez), Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio (Franco Watson), Marcelino Moreno (Juan Ramírez), Ramiro Carrera (Dylan Aquino); y Rodrigo Castillo (Walter Bou). DT: Mauricio Pellegrino.

  • Atlético Mineiro: Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Junior Alonso; Rony (Renzo Saravia), Igor Gomes, Alan Franco (Alexsander), Guilherme Arana (Caio Paulista); Bernard (Gustavo Scarpa), Dudú (Gabriel "Biel" Teixeira); Hulk. DT: Jorge Sampaoli.
