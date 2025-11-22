Lanus y Atlético Mineiro juegan el alargue para definir el campeón de la Copa Sudamericana El Granate disputa el partido decisivo con el Galo en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, con un impresionante marco de hinchas. Por







Hulk no tuvo un buen partido en la final de la Copa Sudamericana. Dudú, uno de los mejores de Mineiro, escapa ante la marca de Medina. Reuters/Cesar Olmedo Marcelino Moreno lucha por el balón con el brasileño Ruan Tressoldi. @clublanus El Granate enfrenta al Galo en Asunción.

Lanús empata 0 a 0 con Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana que se disputa en Asunción, Paraguay. El encuentro se disputa en el estadio Defensores del Chaco y está dirigido por el chileno Piero Maza.

Embed "Donde juegues yo voy a estar...", Los del Fuego le pusieron su música a la previa de la Final de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/CaDbchbWYT — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 22, 2025 Bajo un calor agobiante en Asunción, el comienzo del partido no fue favorable para el Granate. A pesar de presentar lucha en cada pelota, el equipo de Mauricio Pellegrino se vio sorprendido por la categoría del conjunto brasileño. El primero en avisar fue el ecuatoriano Alan Franco, que probó desde lejos con una volea.

Enseguida, el Galo continuó con su ataque de la mano de una de sus figuras, Bernard. El delantero tuvo en sus pies un tiro libre a los 27' del primer tiempo y casi abrió el marcado: con un remate con mucha comba estuvo a centímetros de meterse por el segundo palo de Nahuel Losada, pero el palo salvó al Granate.

lanus mineiro Ramiro Carrera quiere escapar ante la marca de Igor Gomes. @clublanus El descanso para refrescarse, con más de 30ºC en Asunción, le vino bárbaro al equipo del Sur del conurbano bonaerense, que acomodó sus ideas y, con el aliento de la gente, se hizo dueño de los últimos 15 minutos de juego y fue en busca del resultado con mas ímpetu que ideas. Un primer tiempo a favor del club brasileño.

El asedio de Atlético Mineiro no fue tal en el segundo tiempo. El desgaste físico de ambos equipos más el nerviosismo por una final más peleada que jugada conspiró para que el complemento no tuviera el nivel futbolístico que la primera etapa. Lanús casi que no llevó peligro al arco de Everson, mientras que el Galo se apoyaba en alguna genialidad de Dudú o Hulk.