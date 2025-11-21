Decretan feriado para el jueves 27 de noviembre: a qué se debe y quiénes lo celebran Estos dos lugares conmemorarán sus aniversarios con asueto para el sector público provincial. Por







Dos localidades del partido de Nueve de Julio compartirán fecha emblemática de sus historias.

El jueves 27 de noviembre será asueto local en tres jurisdicciones bonaerenses por aniversarios fundacionales y festividades patronales.

El Provincial celebrará doble conmemoración, mientras que French homenajeará exclusivamente su fundación.

El descanso será obligatorio para el sector público y sucursales del Banco Provincia, con adhesión optativa para privados.

Habrá ceremonias cívicas, actividades culturales, ferias y eventos religiosos que reunirán a las comunidades durante toda la jornada. El calendario de noviembre 2025 presenta una nueva fecha de asueto local que beneficiará a habitantes de localidades específicas de la Provincia de Buenos Aires. El jueves 27 de noviembre se establecerá como día no laborable en tres jurisdicciones bonaerenses que conmemorarán fechas importantes de sus respectivas historias, permitiendo que trabajadores del sector público y del Banco Provincia participen de celebraciones vinculadas a aniversarios fundacionales y festividades patronales.

La confirmación de estos asuetos municipales genera expectativa entre las comunidades alcanzadas, quienes comienzan a organizar actividades, eventos y reuniones sociales aprovechando la jornada especial. Cada año, la difusión oficial de los días no laborables locales permite a familias y trabajadores anticipar la planificación de su tiempo libre.

La implementación de este asueto responde al sistema descentralizado de conmemoraciones que caracteriza la estructura administrativa bonaerense, donde cada municipio mantiene autonomía para establecer fechas especiales vinculadas a su identidad histórica.

French Proyecto Pulpería Por qué es feriado el jueves 27 de noviembre en 2025 y a quiénes alcanza El asueto del jueves 27 de noviembre obedece a celebraciones simultáneas en localidades bonaerenses que comparten esta fecha como momento emblemático de sus respectivas historias. Las jurisdicciones beneficiadas incluyen El Provincial, perteneciente al partido de Nueve de Julio, que conmemorará tanto su aniversario fundacional como festividades patronales en una doble celebración. Simultáneamente, French, también del partido de Nueve de Julio, celebrará exclusivamente su aniversario fundacional en esta misma fecha.

Estas conmemoraciones marcan los hitos históricos que establecieron las bases institucionales, administrativas y territoriales de estas comunidades. El alcance del día no laborable seguirá el protocolo estándar establecido para asuetos municipales en la Provincia de Buenos Aires. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en estas localidades tendrán derecho obligatorio al descanso, incluyendo a todo el personal de dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y servicios públicos locales. Paralelamente, las sucursales del Banco Provincia ubicadas en estas jurisdicciones suspenderán sus operaciones durante la jornada conmemorativa.

Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto permanecerá como una decisión optativa de cada empleador. Comercios, industrias, servicios y establecimientos privados ubicados en El Provincial y French podrán evaluar individualmente la conveniencia de suspender sus actividades. Las celebraciones durante la jornada del 27 de noviembre incluirán programaciones especiales diseñadas para involucrar activamente a toda la población. Las actividades típicamente comprenden ceremonias con participación de autoridades locales, actos protocolares en espacios públicos importantes, presentaciones artísticas y culturales, eventos religiosos especialmente relevantes para El Provincial que celebra también su festividad patronal, ferias gastronómicas con productos regionales y propuestas recreativas diseñadas para todas las edades.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

10 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (trasladado desde el 12 de octubre)

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre