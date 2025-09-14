14 de septiembre de 2025 Inicio
Este día de septiembre puede afectar a muchos comercios pero no está confirmado si es feriado: qué puede pasar

Esto no implicará que toda la provincia o el país se vea alcanzado, pero sí implica ajustes en rutina, transporte y actividades.

Septiembre tiene varios Feriados pero no son a nivel nacional

Cada año, septiembre trae consigo una fecha que genera consultas y expectativas en el ámbito laboral y comercial. La pregunta que aparece con frecuencia es si ese día debe considerarse Feriado, si habrá cierres de locales o si simplemente se trabajará con normalidad.

Los Feriados de septiembre ¿Afectarán a todos los trabajdores?
Qué sucede con el Día del Empleado de Comercio en septiembre 2025: ¿es feriado?

Se trata de una jornada vinculada a un sector muy numeroso de trabajadores, lo que hace que su impacto pueda sentirse en diferentes rubros de la economía. La incertidumbre no solo afecta a los empleados, sino también a empleadores y clientes que dependen de la organización del comercio.

Qué pasará con el feriado por Día del Empleado de Comercio en septiembre 2025

Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.

El viernes 26 se conmemora el Día del Empleado de Comercio, aunque no está catalogado como feriado nacional, por lo que no otorga descanso en esa jornada.

En su lugar, las autoridades del sector resolvieron trasladar el asueto al lunes 29, lo que permitirá a los trabajadores mercantiles contar con un día libre y disfrutar de un fin de semana largo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
