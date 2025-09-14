Este día de septiembre puede afectar a muchos comercios pero no está confirmado si es feriado: qué puede pasar

Septiembre tiene varios Feriados pero no son a nivel nacional

Cada año, septiembre trae consigo una fecha que genera consultas y expectativas en el ámbito laboral y comercial. La pregunta que aparece con frecuencia es si ese día debe considerarse Feriado, si habrá cierres de locales o si simplemente se trabajará con normalidad.

Se trata de una jornada vinculada a un sector muy numeroso de trabajadores, lo que hace que su impacto pueda sentirse en diferentes rubros de la economía. La incertidumbre no solo afecta a los empleados, sino también a empleadores y clientes que dependen de la organización del comercio.

El viernes 26 se conmemora el Día del Empleado de Comercio, aunque no está catalogado como feriado nacional, por lo que no otorga descanso en esa jornada.

En su lugar, las autoridades del sector resolvieron trasladar el asueto al lunes 29, lo que permitirá a los trabajadores mercantiles contar con un día libre y disfrutar de un fin de semana largo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre