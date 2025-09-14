Este día de septiembre puede afectar a muchos comercios pero no está confirmado si es feriado: qué puede pasar

Cada año, septiembre trae consigo una fecha que genera consultas y expectativas en el ámbito laboral y comercial. La pregunta que aparece con frecuencia es si ese día debe considerarse Feriado, si habrá cierres de locales o si simplemente se trabajará con normalidad.
Se trata de una jornada vinculada a un sector muy numeroso de trabajadores, lo que hace que su impacto pueda sentirse en diferentes rubros de la economía. La incertidumbre no solo afecta a los empleados, sino también a empleadores y clientes que dependen de la organización del comercio.
El viernes 26 se conmemora el Día del Empleado de Comercio, aunque no está catalogado como feriado nacional, por lo que no otorga descanso en esa jornada.
En su lugar, las autoridades del sector resolvieron trasladar el asueto al lunes 29, lo que permitirá a los trabajadores mercantiles contar con un día libre y disfrutar de un fin de semana largo.