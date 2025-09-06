Decretan feriado para el martes 30 de septiembre en 2025: cuál es el motivo

El mes de septiembre viene con varias sorpresas en el calendario y una de ellas impactará directamente en la organización de la última semana del mes. El motivo detrás de este día no laborable ya está definido y explica por qué se suma a la grilla oficial de feriados de este año.
La fecha elegida será el martes 30 de septiembre de 2025 y, como suele suceder, el anuncio despertó dudas sobre a quiénes alcanza y qué se conmemora en esa jornada. Este día ya generó expectativa entre quienes planean escapadas o un simple descanso.
Por qué será feriado el martes 30 de septiembre en 2025 y a quiénes alcanza
En septiembre, algunos municipios bonaerenses sumarán feriados propios a los ya establecidos en el calendario nacional. Estas jornadas especiales están vinculadas a fechas fundacionales y tendrán alcance limitado a ciertos sectores.
En este caso, el beneficio alcanzará a trabajadores del Banco Provincia y a empleados de la administración pública local, quienes podrán contar con un día de descanso extra. Rivadavia y Almirante Brown se suman así al listado de distritos que celebran su aniversario durante este mes, marcando un momento de identidad y pertenencia para sus comunidades.