Decretan feriado para el martes 30 de septiembre en 2025: cuál es el motivo

Para algunos significará un respiro entre semana, mientras que para otros solo un cambio en la rutina.

Por
El mes tendrá varios feriados

El mes tendrá varios feriados, entre ellos, uno destaca por ser el último día

El mes de septiembre viene con varias sorpresas en el calendario y una de ellas impactará directamente en la organización de la última semana del mes. El motivo detrás de este día no laborable ya está definido y explica por qué se suma a la grilla oficial de feriados de este año.

El Presidente decretó feriado para este viernes 5 de septiembre. 
Paraguay decretó feriado nacional tras la clasificación en el Mundial 2026

La fecha elegida será el martes 30 de septiembre de 2025 y, como suele suceder, el anuncio despertó dudas sobre a quiénes alcanza y qué se conmemora en esa jornada. Este día ya generó expectativa entre quienes planean escapadas o un simple descanso.

Por qué será feriado el martes 30 de septiembre en 2025 y a quiénes alcanza

-calendario feriados

En septiembre, algunos municipios bonaerenses sumarán feriados propios a los ya establecidos en el calendario nacional. Estas jornadas especiales están vinculadas a fechas fundacionales y tendrán alcance limitado a ciertos sectores.

En este caso, el beneficio alcanzará a trabajadores del Banco Provincia y a empleados de la administración pública local, quienes podrán contar con un día de descanso extra. Rivadavia y Almirante Brown se suman así al listado de distritos que celebran su aniversario durante este mes, marcando un momento de identidad y pertenencia para sus comunidades.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2024

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 12 de febrero: Carnaval.
  • 13 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 29 de marzo: Viernes Santo.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 1 de mayo: Día del Trabajo.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • 1 de abril, previo al 2 de abril por Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 21 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 11 de octubre, en la previa del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Para David Leitch, la posibilidad de regresar al mundo de Marvel no depende de un personaje en particular o de la magnitud del proyecto, en realidad su única condición es tener un grado significativo de control creativo. 

El director de Deadpool 2 reveló la única condición para volver a dirigir en Marvel

Planeta solteros: Una aventura en Grecia es una comedia romántica polaca de 2025 donde las vacaciones de cinco amigos en Grecia se transforman en una aventura de detectives y ya está disponible en Netflix.
play

De qué se trata "Planeta Solteros: una aventura en Grecia", la película de comedia y un misterio extraño que es furor en Netflix

La China contra Vicuña.

Yanina Latorre contó cuál es la venganza de la China Suárez a Benjamín Vicuña con sus hijos

Las imágenes que compartió Nara tras su viaje a México.

Musculosa y bikini: los mejores looks de Wanda Nara en México

Peter Lanzani debió modificar su look para interpretar a 14 personajes distintos en la obra El Emperador Gynt.

La impresionante transformación de Peter Lanzani: dejó atrás el pelo largo

Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos.

MasterChef Celebrity confirmó sus últimos 4 participantes: conocé a todos los famosos que competirán

Lejos de los antiguos mitos, el entrenamiento amigable permite mejorar notablemente la convivencia entre humanos y felinos.  

La inteligencia artificial armó un ranking y definió los mejores nombres para los gatos: cuáles son

Hace 10 minutos
Dólar: a cuánto cotiza el 6 de septiembre.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de septiembre

Hace 21 minutos
Israel bombardeó un rascacielos en Gaza que utilizaba Hamás y amenazó con abrir puertas del infierno

Israel bombardeó un rascacielos en Gaza que utilizaba Hamás y amenazó con abrir "puertas del infierno"

Hace 40 minutos
De qué se trata este místico destino dentro de Córdoba.

La escapada de fin de semana de Buenos Aires para desconectar en un paisaje serrano

Hace 44 minutos