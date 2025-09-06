Decretan feriado para el martes 30 de septiembre en 2025: cuál es el motivo Para algunos significará un respiro entre semana, mientras que para otros solo un cambio en la rutina. Por







El mes tendrá varios feriados, entre ellos, uno destaca por ser el último día

El mes de septiembre viene con varias sorpresas en el calendario y una de ellas impactará directamente en la organización de la última semana del mes. El motivo detrás de este día no laborable ya está definido y explica por qué se suma a la grilla oficial de feriados de este año.

La fecha elegida será el martes 30 de septiembre de 2025 y, como suele suceder, el anuncio despertó dudas sobre a quiénes alcanza y qué se conmemora en esa jornada. Este día ya generó expectativa entre quienes planean escapadas o un simple descanso.

Por qué será feriado el martes 30 de septiembre en 2025 y a quiénes alcanza -calendario feriados En septiembre, algunos municipios bonaerenses sumarán feriados propios a los ya establecidos en el calendario nacional. Estas jornadas especiales están vinculadas a fechas fundacionales y tendrán alcance limitado a ciertos sectores.

En este caso, el beneficio alcanzará a trabajadores del Banco Provincia y a empleados de la administración pública local, quienes podrán contar con un día de descanso extra. Rivadavia y Almirante Brown se suman así al listado de distritos que celebran su aniversario durante este mes, marcando un momento de identidad y pertenencia para sus comunidades.

