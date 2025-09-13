13 de septiembre de 2025 Inicio
Qué sucede con el Día del Empleado de Comercio en septiembre 2025: ¿es feriado?

La expectativa gira en torno a la organización de actividades, atención al público y la coordinación entre empleados y empleadores.

Por
Los Feriados de septiembre ¿Afectarán a todos los trabajdores?

Septiembre incluye una fecha que genera especial atención entre los trabajadores del sector comercial. Cada año, empleados y empleadores se preparan para este día, organizando turnos, horarios y actividades de acuerdo a lo que pueda implicar este y otros Feriados del mes.

Se informaron nuevos Feriados que habrá a fin de mes
El interés sobre la jornada surge no solo por el reconocimiento a quienes forman parte de este sector, sino también por cómo impacta en la rutina laboral y comercial. La fecha se ha consolidado como un punto de referencia en el calendario de quienes forman parte del comercio y servicios.

Qué pasará con el feriado por Día del Empleado de Comercio en septiembre 2025

feriados
Confirmado: así será el último fin de semana largo de julio 2024: cuándo cae.

El viernes 26 se celebra el Día del Empleado de Comercio, aunque esta fecha no está reconocida como feriado nacional. Por lo tanto, no implica un día libre el mismo viernes.

En cambio, las autoridades del sector decidieron trasladar el asueto al lunes 29, de manera que todos los trabajadores de comercio disfruten de un día libre y se genere un fin de semana largo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
