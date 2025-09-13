Qué sucede con el Día del Empleado de Comercio en septiembre 2025: ¿es feriado?

Septiembre incluye una fecha que genera especial atención entre los trabajadores del sector comercial. Cada año, empleados y empleadores se preparan para este día, organizando turnos, horarios y actividades de acuerdo a lo que pueda implicar este y otros Feriados del mes.
El interés sobre la jornada surge no solo por el reconocimiento a quienes forman parte de este sector, sino también por cómo impacta en la rutina laboral y comercial. La fecha se ha consolidado como un punto de referencia en el calendario de quienes forman parte del comercio y servicios.
El viernes 26 se celebra el Día del Empleado de Comercio, aunque esta fecha no está reconocida como feriado nacional. Por lo tanto, no implica un día libre el mismo viernes.
En cambio, las autoridades del sector decidieron trasladar el asueto al lunes 29, de manera que todos los trabajadores de comercio disfruten de un día libre y se genere un fin de semana largo.