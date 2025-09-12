A la espera: por qué podrían confirmar un nuevo feriado para el 24 de septiembre en 2025

Septiembre podría traer novedades en el calendario laboral y educativo, generando expectativa entre quienes planifican su rutina. La posibilidad de Feriados adicionales despierta interés, especialmente entre quienes buscan organizar viajes, descansos o actividades familiares.
La noticia gira en torno a una fecha con relevancia regional, que resalta por su importancia histórica y cultural. Con la confirmación pendiente, la atención se centra en cómo se definirá el asueto y cuáles serán sus implicancias.
Por qué puede ser feriado el 24 de septiembre en 2025
Si bien en la mayoría de las provincias no se recuerda la Batalla de Tucumán, la fecha tiene especial relevancia en el Jardín de la República. Por esta razón, se prevé que el Gobierno local establezca un feriado provincial o asueto el miércoles 24 de septiembre.
Así, se verían afectados los servicios públicos regionales gracias a este asueto para quienes desempeñen tareas en el municipio local.